La Cámara de Comercio de Hollywood reconoce a Angélica María: “No me lo esperaba”

Por Mandy Fridmann

Los Ángeles, 8 de abril (LaOpinión).- Angélica María no solo es la “Novia de México”, también se ha convertido en la “Novia de Estados Unidos”, los latinos y americanos que la adoptaron, cuando se mudó hace 15 años para estar junto a su hija, Angélica Vale y a sus nietos Angeliquita y Daniel.

Aunque nació en Estados Unidos, en New Orleans, Angélica se siente mexicana pues dice que uno es del país donde crece, no donde nace. Sin embargo, hace unos años recibió su Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y hoy, en exclusiva, la acompañamos a recibir el reconocimiento que el dio la Cámara de Comercio de Hollywood en el aniversario número 100.

“Muy emocionante porque estas cosas las dan los americanos, ya me habia dado la Cámara de Comercio la Estrella de Hollywood, ahora este es un mimo muy grande, dijeron cosas tan hermosas de mí, fui con tanto respeto, con tanta admiración, con tanto cariño. La verdad es que yo no me esperaba una cosa así, son divinos, los adoro”, comenzó diciendo Angélica María.

-¿Por qué crees que tienen los ojos tan puestos en ti como latina dentro del mercado americano?

Angélica María: Yo creo que hay muchos latinos que les puede decir quiénes somos los artistas mexicanos, mi carrera es tan larga, ellos toman desde los 10 años de edad que hice teatro, porque la estrella me la dieron por teatro, mi carrera es muy larga, y como ahora estoy acá y sigo trabajando en ciertas cosillas, pues se dan cuenta.

-En verdad tú naciste en Estados Unidos

Angélica María: Yo nací en New Orleans, cuando se divorcian mis padre, mi madre me lleva a México, y crezco con mi familia mexicana de allá. Soy la Novia de México, me vuelvo Angélica María, 60 años allá, después me vengo a Estados Unidos, y vivo el resto, que tengo 77 años… Soy mexicana porque crecí allá y uno es en donde crece, no donde nace.

Me decían que a quién le dedicaba este premio, al público que fueron las primeras personas que creyeron en mí, debí haberle dicho las últimas también (risas), a mi familia, mi hija, mis nietos, y siempre pensando en México, y no lo nombré a mi México querido y lindo.

-Eres la “Novia de México”, ¿te sientes también la “Novia de Estados Unidos”?

Angélica María: De los latinos de Estados Unidos sí, porque hay de todo Latinoamérica, y no sabes todo el amor que me dan y eso es algo que tengo que agradecer infinitamente, por cómo han crecido conmigo, y yo los amo igual, aunque no lo conozca, le doy todo lo mío, porque lo amo y para eso nací. De los latinos de Estados Unidos sí, y uno que otro despistado americano, que no habla español y ven las telenovelas y las películas y que caen cuando hay festejo y me dicen que aprendieron español con las películas y novelas.

-Ahora que vives en Los Angeles, ¿cómo ves el crecimiento y el lugar que tenemos lo latinos, habiendo sido tú una de las pioneras?

Angélica María: Tan orgullosa, yo abría un poquito de Chachita al principio, pero la verdad que lo que están logrando los latinos en este país es maravilloso y muy merecido, porque hay mucho talento latino, y era hora que se reconociera. Ahora somos tantos que no le queda otro remedio que reconocer.

¿Cómo es tu visión de hoy que la de hace 30 años atrás?

Angélica María: Yo conocí gente que estaba limpiando los baños del aeropuerto, que estaba sembrando, conocí gente que estaba haciendo toda clase de trabajo que muchos no son agradables, que son muy cansados, han dejado su vida debajo del sol, siendo muy humillados, sin ser reconocidos. Ahora es gente que tiene su restaurante, tiene sus negocios propios, hay gente en el gobierno y sí me emociona ver el crecimiento del latino, aunque ha sido tan difícil porque no lo dejaban… No es lo mismo el latino que llega, y le dan sus papeles inmediatamente, al latino que no tiene papeles y paga impuesto y todavía lo sacan del país, ha sido una lucha muy grande y han hecho este país más grande.

-En estos 72 años de carrera haz hecho de todo en todas las artes, ¿qué te gustaría hacer que sientes que te queda pendiente o que quieres volver a repetir?

Angélica María: No me falta nada por hacer, ya hasta a veces me da flojera, pero yo quisiera todo lo que venga bueno, que sea un buen personaje, porque para los viejos desgraciadamente, en México, son papeles secundarios o son malas, no me dan de malas sino de buena, no entiendo por qué te limitan tanto… Meterse en una historia con algo bueno, yo se lo debo al público le quiero dar cosas buena, sino mejor no hago nada, he estado mucho tiempo sin hacer nada porque me ofrecen puras cosas que no vienen al caso, nada interesante, el público no se va a interesar, prefiero no.

-El público te pide, el mercado americano te reconoce, ¿sientes que el mercado latino está siendo injusto contigo?

Angélica María: Llevo muchos años de no hacer nada interesante porque en México, piensan que solamente los jóvenes, sin darse cuenta que hay cosas muy interesantes que los mayores podemos decir y dar y contar, pero así es la forma de pensar de las empresas. Sin embargo, en el cine están empezando a darse cuenta que los viejitos vendemos bastante, y ya hay dos películas, empecé hacer cosas y a ver si se compone para los viejillos ,y sino sigo con mis nietos feliz de la vida, nadie me saca de acá y yo encantada.

-¿Cómo eres como abuela, das ese extra que por ahí sientes que te quedó pendiente como mamá, por haber trabajado tanto?

Angélica María: Me perdí cosas que ahora estoy viviendo con mis nietos y soy tan feliz, aunque traté de estar siempre muy cerca de mi hija y la dejaba con mi madre, que era un ser extraordinario, mucho mejor que yo, ojalá tuviera yo la inteligencia que tuvo mi madre, veo muchas cosas que dejé de ver en mi niña porque estuve trabajando, pero me las contaba mi mamá, siempre estábamos en contacto, como ahora Angélica y yo. Cuando está uno joven y estás trabajando tanto no te das cuenta cómo pasa la vida, lo rápido que se va, ahora que estoy vieja sí te das cuenta, porque de los 30 años a los 70 pasan como si fueran 15, así de rápido siente uno la velocidad, es terrible, la vida es muy cortita. Mi consejo es que vivan la vida, y la disfruten y se den prisa en hacer todo porque la vida es muy cortita.

