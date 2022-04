Daddy Yankee se alista para visitar México y revelan los precios de algunos shows

AS MÉXICO

El pasado 20 de marzo Daddy Yankee anunció su retiro de la música con el lanzamiento de un último disco y una gira por Latinoamérica; los precios de los primeros shows del reguetonero en México fueron anunciados en redes sociales.

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 8 de abril (ASMéxico).- Desde que Daddy Yankee anunció su retiro de la música, los fans han estado a la expectativa por saber cuáles serán los precios de los boletos para cada uno de los shows que tendrá en México y ahora, para sorpresa de muchos, ya se revelaron los precios que tendrán las presentaciones del reguetonero en Monterrey y Guadalajara.

CONCIERTO DE DADDY YANKEE EN MONTERREY

El show que tendrá en Monterrey será el próximo 24 de noviembre en en el Estadio de Béisbol de Monterrey, también conocido como “El Palacio Sultán”. El precio de los boletos va desde 490 hasta 2 mil 490 pesos mexicanos, dependiendo de la zona y la vista.

La venta general dará inicio el próximo el miércoles 13 de abril, en punto de las 10:00 horas, a través de la página de Funticket. A continuación, puedes ver la lista de precios de los boletos, que fue compartida por la página oficial de la boletera.

CONCIERTO DE DADDY YANKEE EN GUADALAJARA

Por otro lado, el reguetonero también tendrá un show en Guadalajara, Jalisco, el próximo 26 de noviembre, en el Estadio 3 de Marzo, y ya se compartió un mapa oficial, en el que se muestran cada una de las zonas con las que se contará.

Para este evento, los precios de los boletos van desde 690 a 2 mil 890 pesos mexicanos, dependiente de la zona y la vista que se tenga en el evento. También se podrán adquirir en Funticket, a partir del próximo miércoles 13 de abril, a las 10:00 horas.

Cabe resaltar que también Daddy también tiene dos fechas programadas en Rosarito, Baja California, el 14 y 21 de agosto, y una última en la Ciudad de México, en 2 de diciembre, pero todavía no se han revelado más detalles sobre estos shows.

ASÍ ANUNCIÓ SU RETIRO

Fue el pasado 20 de marzo cuando el “Big Boss” anunció su decisión de retirarse de los escenarios, pues, luego de más de tres décadas, sintió que ya es el momento correcto.

“Hoy por fin veo la meta. Fueron ustedes los que me dieron la llave para abrir las puertas y convertir este género en el más grande del mundo, es el tesoro más grande que puedo tener en mi carrera, siempre trabajé para no fallarles, para no buscarme un problema con mucha disciplina”, dijo en un video difundido en sus redes sociales y su página oficial.

