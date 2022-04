VIDEO: Joven rocía gas pimienta a hombre en Matamoros; lo señala de acosador

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Una mujer rocío a un hombre con gas pimienta en los ojos después de haberlo encarado por presuntamente seguirla durante tres ocasiones cuando ella caminaba hacia su trabajo por las mañanas.

Los hechos ocurrieron en Matamoros, donde Arely Orozco fue acosada verbalmente mientras caminaba en las vías públicas. De acuerdo con su publicación de Facebook, el hombre en cuestión, quien viaja con un triciclo amarillo, le ha dicho “cosas asquerosas” sobre su persona y le ha perseguido mientras canta “Corre, corre, bebé, que te voy a alcanzar”.

“Las anteriores veces me comía el miedo pelaje. Es alguien que todos los días pasa por mi trabajo o cerca de ahí. Estoy cansada y con miedo. El día de hoy, 7 de abril, tomé el gas pimienta a la mano como lo hago todos los días y lo vi, y comenzó a decirme majaderías, le disparé en los ojos”, escribió la usuaria en sus redes sociales.

En la publicación también colocó fotografías que tomó donde se ve al hombre cercano a donde ella iba transitando en ese momento, así como el video que le tomó al señor después de haberle rociado de gas pimienta.

“Me has seguido, todos los días me has seguido”, se dirigió la joven a su presunto acosador en la grabación mientras él, parpadeando rápidamente, se vuelve a subir al triciclo. “Todos los días me has dicho cosas, y ya estoy hasta la madre de ti. Vuélveme a seguir y vas a ver cómo te va a ir”, le reiteró Arely.