ENTREVISTA | El Grupo Atlacomulco envejeció, y su fin está cerca: Higinio Martínez

Higinio Martínez se dijo confiado en que Delfina Gómez Álvarez triunfe en la elección del próximo 4 de junio, además de exponer que incluso perredistas, panistas y hasta priistas se han sumado a su campaña, en la cual aventaja a la priista Alejandra del Moral.

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).–El Grupo Atlacomulco, que ha gobernado el Estado de México desde la década de los años 40 del siglo pasado, ha llegado a su fin, aseguró en entrevista Higinio Martínez Miranda, miembro del equipo de campaña de la candidata de Morena Delfina Gómez Álvarez y quien por años ha luchado contra la hegemonía del priismo en esta entidad que tendrá elecciones el próximo 4 de junio.

“Llegó el momento, faltan dos meses. No es sólo un deseo personal, una decisión de un partido político decir ‘hay que quitar al PRI porque hay que quitarlo’, es un proceso electoral, todos nosotros sabemos perfectamente cuál es el proceso de una vida: nacer, crecer y morir. ¿Por qué el PRI va a ser inmortal? ¿Por qué el PRI tendría que pensar que sería inmortal a sus 90 años en el Estado de México?”, cuestionó Martínez, quien en 1999 contendió por la gubernatura mexiquense en una elección que favoreció a Arturo Montiel, mentor de Enrique Peña Nieto.

Higinio Martínez expuso que el hecho de que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) llegué luego de más de 90 años ininterrumpidos de haber gobernado en el Estado de México lo coloca en una condición “de ya casi respiración artificial, tiene hipertensión, tiene reumatismo, tiene diabetes, tiene todo pero es natural”. Por eso se dijo confiado en que Gómez Álvarez triunfe en la elección, además de exponer que incluso perredistas, panistas y hasta priistas se han sumado a su campaña.

“No es un deseo de nosotros que desaparezca, es natural su desaparición, termina la etapa del Grupo Atlacomulco, termina la etapa del priismo en el Estado de México por esas razones, por razones naturales de envejecimiento y además ese envejecimiento no le permitió ver que todo lo hacía mal, cada vez lo hacía más mal y eso la gente se dio cuenta”, expuso el Senador con licencia y exalcalde de Texcoco.

La elección de junio próximo será clave para el priismo porque el partido podría reducirse como nunca antes en sus casi 100 años de historia. De cumplirse las tendencia en el Estado de México, en donde Delfina Gómez Aventaja a Alejandra del Moral, respaldada por PRI, PAN y PRD, el tricolor sólo se quedaría con dos entidades en su control, Coahuila en donde lleva la delantera y Durango que ganó el año pasado gracias al panismo, cuando en 2018 gobernaba 12 estados.

Higinio Martínez aseguró que en esta entidad 8 de cada 10 personas quieren un cambio: “no digo que todos los quieran por Morena, pero quieren un cambio, pero como solo hay Morena y PRI al frente, pues por dónde se van a ir, por el lado del cambio”.

Consideró que aunque se avecina el fin de este grupo político, esto no debe espantar a los priistas porque “toda la gente de bien, que hay mucha todavía en el priismo” tiene cabida en el proyecto de la maestra Delfina Gómez.

“No es un proyecto para una parte de la sociedad, para 18 millones que vivimos todos en condiciones difíciles, aunque yo tenga un cargo de Senador de todos modos hay un riesgo para mí nada más por el tema de inseguridad. Así que todos, los grandes empresarios, los grandes ricos y los más pobres todos padecemos un gran problema. En el Estado de México debe haber un cambio, es el cambio que ofrece Morena, que no se enojen los del PRI, es el destino de todos nosotros al final”.

EL APOYO DE PERREDISTAS Y PANISTAS

“Todas las posibilidades están de nuestro lado. Faltan menos de dos meses para la elección en el Estado de México, desde hace al menos un año no hay una encuesta, ninguna encuesta que diga que la maestra Deflina no vaya a ganar la elección o en su momento Morena, ninguna. No veo cómo en dos meses o menos de un mes pueda cambiar esta tendencia que se ha mantenido durante un año”, señaló Higinio Martínez.

Lo números más recientes de las encuestas de El Financiero, Parametría y Enkoll muestran que ​la abanderada de Morena-PVEM-PT, Delfina Gómez, comenzó la contienda con entre 18 y 20 puntos de ventaja sobre la candidata Alejandra del Moral, arropada por el PRI-PAN-PRD.

“Yo puedo decir ahorita con mucha responsabilidad que nuestra posibilidad de triunfo está firme con lo que estamos haciendo en campaña se va a sostener, estoy absolutamente convencido del triunfo de la maestra Delfina”, sostuvo Martínez.

En la plática señaló cómo por lo mismo han tenido adhesiones “de perredistas de mucho peso” como el Presidente Municipal de Tlatlaya, Crisóforo Hernández, “y lo están haciendo público ya otros perredistas”. En ese sentido, indicó que los propios panistas han cuestionado la decisión de votar por alguien que viene del PRI, “entonces ahí hay una desilusión, un desánimo de una parte del panismo”.

“Las encuestas reflejan eso, el sentir, los problemas de esa coalición que no tiene efecto. Y también otra cosa que no sé si lo notaron o no los dirigentes de Movimiento Ciudadano, al dejar libre la plaza la gente de MC hoy se está adhiriendo a la campaña de la Maestra Delfina por una razón ‘si no votamos nosotros por el PRI, la otra opción es Morena’, todo eso hace que se ratifique nuestro ánimo de que vamos muy bien y vamos a ganar la elección”, aseguró en relación al ahora emecista y antes perredista Juan Zepeda quien se bajó de la contienda hace un mes.

Cuestionado sobre la posible adición de priistas como Ernesto Nemer o Efrén Rojas, Higinio Martínez indicó que aunque hay priistas que entienden ya llegó la necesidad de un cambio en el Estado de México, “son muchos años del mismo equipo, priistas que se sienten frustrados”, no tiene información de que ellos se hayan sumado a la campaña de Delfina Gómez.

“No tengo ninguna información de que Ernesto Nemer esté con nosotros, con Efrén Rojas ha habido relación, ha habido tratos desde hace meses, ha participado, pero no lo veo ahora públicamente participando. Fuera de ellos, dirigentes, medios y municipales ahí es donde hay mucha participación de priistas que no son conocidos”.

Higinio Martínez señaló que Delfina Gómez tiene a su lado además a gente con toda la experiencia como senadores, diputados federales y locales, a alcaldes de los municipios más poblados y más pequeños del estado, “reúne también a mucha gente que ha tenido cargos públicos. Tiene ella el don de la conducción, de conducir, de unificarnos, si ella reúne al mejor equipo con gente de toda la sociedad civil, no solo de Morena, seguramente deberá haber gente del Partido Verde, del PT, gente de la sociedad civil no en los principales cargos, sino en todos los cargos que se requiere cambiar, va a ser un gobierno mejor bajo esta dinámica”.

Álvaro Delgado Gómez https://www.sinembargo.mx/author/delgado Álvaro Delgado Gómez es periodista, nacido en Lagos de Moreno, Jalisco, en 1966. Empezó en 1986 como reportero y ha pasado por las redacciones de El Financiero, El Nacional y El Universal. En noviembre de 1994 ingresó como reportero al semanario Proceso, en el que fue jefe de Información Política y especializado en la cobertura de asuntos políticos. Ha escrito varios libros, entre los que destacan El Yunque, la ultraderecha en el poder (Plaza y Janés); El Ejército de Dios (Plaza y Janés) y El engaño. Prédica y práctica del PAN (Grijalbo). El amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas (Editorial Proceso) es su más reciente libro.