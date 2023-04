Comando intercepta a balazos a mando policial en Jalisco; lo mata a él y a su escolta

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).- El subdirector de la Policía de Encarnación de Díaz, Jorge Lozano López, y su escolta, Gustavo Bersitain, perdieron la vida en un ataque armado sobre la carretera hacia Lagos de Moreno, Jalisco.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía General del Estado, el ataque ocurrió la noche del viernes en dicho tramo que conecta la comunidad El Tule con la cabecera municipal.

Vecinos de la zona reportaron en una llamada de emergencia que habían personas lesionadas al interior de una camioneta Dodge Ram, color blanco, que era utilizada como patrulla.

Sujetos armados los interceptaron y los agredieron a balazos; el escolta perdió la vida en el lugar, mientras que el subdirector fue trasladado a un hospital en el que falleció cuando era atendido.

Por este hecho, el agente del Ministerio Público y elementos de la Policía de Investigación pertenecientes a la Fiscalía Especial Regional del Distrito III con sede en Lagos de Moreno comenzaron con las indagatorias primarias.

Al inspeccionar la zona se encontraron casquillos percutidos al parecer por arma larga y una granada de fragmentación, que junto a otros indicios, serán integrados a una carpeta de investigación.

“En el lugar de los hechos, los indicios dejaban en claro que no era un ataque común, ya que los numerosos casquillos percutidos en el suelo, daban cuenta de la magnitud de la agresión de la que fueron objeto; sin embargo, no obstante con las armas, los sicarios perfectamente equipados, estaban decididos a acabar con la existencia del mando policiaco, ya que contiguo a la camioneta Ram, en la que viajaba el subdirector, se encontró una granada de fragmentación sin espoleta, estaba activa pero no explotó”, explicó la FGE.