AMLO recuerda discurso a 18 años de su desafuero “para jóvenes que estaban naciendo”

Ciudad de México, 8 de abril (SinEmbargo).– Un día después de que se cumplieran 18 años del desafuero del ahora Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario publicó nuevamente el discurso que ofreció aquel 7 de abril de 2005 ante la Cámara de Diputados, sobre todo para los jóvenes que están entrando en la mayoría de edad y en aquella época apenas habían nacido.

El desafuero, escribió en redes sociales López Obrador, fue ordenado por el entonces Presidente Vicente Fox y “los legisladores del PRIAN (…) con la complicidad de los ministros de la Corte”. “Los jóvenes que ayer cumplieron 18 años —la mayoría de edad— estaban naciendo; para ellos repito el discurso de esa ocasión”, señaló.

El desafuero de López Obrador fue ordenado por el Presidente Fox; pactado con el presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, y con el dirigente nacional del PRI, Roberto Madrazo. El Secretario de Energía era Felipe Calderón.

En el video, López Obrador se despide de sus colaboradores en su despacho de la Jefatura de Gobierno y sale para dirigirse a la Cámara de Diputados, donde pronunciará el discurso contra el desafuero:

“Ahora resulta que en el país de la impunidad, en el país del Fobaproa, de los Amigos de Fox, del Pemexgate y otros latrocinios cometidos, permitidos o solapados por los que ahora me acusan y juzgan, a mí me van a desaforar, me van a encarcelar, me van a despojar de mis derechos políticos por haber intentado abrir una calle para comunicar un hospital”, acusó López Obrador.