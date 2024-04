Jonathan Majors libra la prisión; deberá de asistir a un programa para agresores

Por Ariany Brizuela

Los Ángeles, 8 de abril (LaOpinión).- Jonathan Majors no irá a prisión. Este lunes, el actor fue sentenciado a libertad condicional y a cumplir un programa de tratamiento de violencia doméstica por agredir y acosar a su exnovia Grace Jabbari.

De acuerdo con Entertainment Weekly, el juez Michael Gaffey dictaminó que el actor debe asistir a un programa de intervención para agresores durante 52 semanas y continuar con sus sesiones de terapia de salud mental.

Gaffey también emitió una orden de protección permanente contra cualquier contacto con Jabbari. Asimismo, Majors no puede solicitar ni poseer armas. Si el actor viola los términos de la sentencia podría enfrentar un año de cárcel.

La semana pasada, el juez Gaffey denegó una moción del equipo legal de Majors para anular su condena alegando que había evidencia que respaldaba que el actor había actuado de forma imprudente durante su encuentro con Jabbari.

