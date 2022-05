Un nuevo wine bar sin pretensiones, con mucho sabor y buen ambiente

El wine bar tiene una propuesta gastronómica fuera de serie; aunque está basada en la cocina italiana, se busca darle un giro a los platillos tradicionales, así que se experimenta para ofrecer preparaciones innovadoras y contemporáneas.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- Este fin de semana, Enzo wine bar abrió sus puertas con una propuesta fresca y sin pretensiones para disfrutar de una copa de vino, además de deliciosos platillos.

El sommelier Ariel Morales compartió que en México desde hace 5 años la gente ha empezado a consumir más vino y a acercarse sin complicaciones, para probarlo, por una recomendación o incluso para aprender, la pandemia aumentó más el crecimiento pero ya había nuevos consumidores buscando hablar de vino sin tener que ser un sommelier o algo muy técnico.

“El ambiente, la música y la mixología hacen que un wine bar sea un núcleo de actividades que traemos diferentes actores al centro, hay muchos wine bar en México que son solo eso y que no han cruzado esa línea de convertirse en un wine bar de verdad”, compartió Ariel al hacer referencia de a las experiencias que se pueden encontrar en Enzo.

En Enzo wine bar se ha cuidado cada detalle, uno de ellos es el de las copas, ya que influyen en la forma de degustar un rico vino; además de que cuenta con variedad de vinos que se pueden disfrutar por copa, ya que no es necesario adquirir toda la botella; destaca la coctelería de autor con tragos ideados para cautivar a quienes gustan de bebidas modernas.

Ariel compartió que Enzo es un espacio especial para quienes gustan de beber vino y para quienes prefieren un coctel, ya que encontrarán alta mixología con un buen servicio y alimentos. “Tenemos un menú para compartir, para que pidas seis platillos chiquitos y vivas una experiencia gastronómica”, acotó Morales.

El wine bar tiene una propuesta gastronómica fuera de serie; aunque está basada en la cocina italiana, se busca darle un giro a los platillos tradicionales, así que se experimenta para ofrecer preparaciones innovadoras y contemporáneas. Entre las opciones a degustar están burrata frita, ensalada de la casa, calamares, pulpo a la paprika y tagliatelle al barolo. Este espacio también contará con mezcal y tequila pero de pequeños productores, que destaquen en su área y cautiven con su sabor.

Gianmarco D’Amico señaló que Enzo busca acercar a las personas al vino y que le pierdan el miedo, esto en un espacio que logrará reunir a personas con cariño y gusto por el vino.

Enzo by Casa D’Amico se ubica en avenida Homero No. 433, esquina Emerson y su horario es de miércoles a sábado a partir de las 17:00 horas y hasta las 1:00 am.