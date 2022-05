La colección que realiza un homenaje al legendario artista y músico Daniel Johnston

Daniel Johnston fue una figura clave en la escena musical alternativa lo-fi, influyó en grupos como Dead Milkman, Yo La Tengo y Velvet Underground. Su impacto como artista tuvo presencia en el documental de 2005 The Devil and Daniel Johnston, además fue embajador del bienestar mental.

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo).- La colección Vans x Daniel Johnston se realizó en colaboración con la organización sin fines de lucro Hi, How Are You Project. Con esta colección Vans celebra y reconoce la creatividad y el poder del deporte, además de su impacto en el bienestar mental. La colección de Vans x Daniel Johnston refuerza ese sentimiento a través de las icónicas ilustraciones dibujadas a mano que Johnston creó para sus primeras cintas de cassette, y que luego repartió a amigos y desconocidos para animar e inspirar.

Esta colección se compone de las clásicas siluetas de skateboarding de Vans con un Checkerboard creado a partir de estos dibujos, así como la misma ejecución lo-fi y granulada de su arte. El tradicional Skate SK8-Hi se presenta en color gris cuervo, con pequeñas reproducciones de las clásicas portadas de cassettes dibujadas a mano por Johnston y coloreadas para crear un patrón personalizado de Checkerboard.

Los Skate Authentic se enceuntran en color blanco antiguo y los Skate Slip-On repiten la tonalidad gris cuervo junto con cada una de las ilustraciones de la firma del músico en blanco y negro, con el personaje más notable de Johnston: Jeremiah the Frog, y su álbum más reconocido, Hi, How Are You, impresos en el lateral y la parte superior. Todas las siluetas de la colección incluyen los materiales reforzados DURACAP para una mayor durabilidad y clásicas plantillas de retorno de energía PopCush.

Las ilustraciones de Johnston se trasladan a los pantalones Authentic Chino Loose Pant en blanco antiguo con un estampado gráfico en negro con las ilustraciones del artista. Una camiseta tejida con un estampado monocromático con Checkerboard acompaña las ilustraciones de algunos de los álbumes más icónicos de Johnston como “Respect” y “Don’t Be Scared”. La colección se completa con la camiseta y la sudadera tipo hoodie con la leyenda ‘Respect’ en negro, la clásica camiseta de manga larga “Off The Wall” de Vans x Daniel Johnston y un tote bag desestructurada con la imagen destacada de Jeremiah the Frog.