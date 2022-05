“¿Se supone que eso es algo malo?”: Trump Jr. sobre idea de lanzar misiles a México

Ciudad de México, 8 de mayo (SinEmbargo/EFE).- Donald Trump Jr. cuestionó la propuesta de su padre, el expresidente Donald Trump, sobre lanzar misiles contra laboratorios de drogas en México.

En su cuenta de Twitter, Trump Jr. preguntó si es mala la idea de apuntar a las “instalaciones de fabricación de drogas” en el país.

Hace unos días, el exsecretario de Defensa, Mark Esper, reveló que el exmandatario estadounidense propuso lanzar misiles a México para “destruir los laboratorios de drogas” antes de las elecciones de 2020.

I’m still trying to figure out the recent media outrage about my father possibly wanting to target Mexican drug cartel manufacturing facilities in Mexico… Is that supposed to be a bad thing???

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) May 6, 2022