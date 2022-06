Todo en todas partes al mismo tiempo: Un multiverso más existencialista

¿Te gustan las historias sobre las posibilidades del multiverso? Si es así, Todo en todas partes al mismo tiempo es una opción. Se trata de una película de acción con una alta dosis de comedia y un tono existencialista. El filme arriba a la cartelera este 9 de junio en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, León y Pueblo para después dar paso a más ciudades.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Las tramas sobre multiversos están de moda, pero no son algo nuevo. Las hipótesis de que existen universos diferentes sucediendo a la vez han sido estudiadas por la física y la posibilidad de tan sólo imaginarlas ha desatado el interés de los guionistas en las últimas décadas.

Películas como la animada Coraline, Mr. Nobody con Jared Leto o hasta Volver al futuro 2 han fijado su atención en esta hipótesis sacudiendo a sus espectadores con nuevas realidades.

Aunque seguramente el multiverso más popular es el que Marvel nos ha vendido en películas como Doctor Strange en el multiverso de la locura, la más reciente; Spider-Man: No Way Home, que nos trajo a los tres arácnidos juntos; y por supuesto, la maravillosa Spider-Man: un nuevo universo, o bien sus series: ¿Qué pasaría si…? y Loki que también hicieron expandir su mismo universo.

Pues siguiendo esta línea a la cartelera ha llegado una película que también viaja por diferentes realidades, pero con un sentido más existencialista: Todo en todas partes al mismo tiempo (Everything everywhere all at once), distribuida como Diamond Films.

La película que ya ha sido señalada como una de las mejores que veremos este año es una cinta dirigida por Daniel Kwan y Daniel Scheinert, conocidos de forma conjunta como los “Daniels”, y producida por Anthony Russo y Joseph V. Russo, los “Hermanos Russo”, sí, los mismos detrás de las pelis de Capitán América y Avengers: Infinity War y Endgame.

¿DE QUÉ VA TODO EN TODAS PARTES AL MISMO TIEMPO?

La actriz china Michelle Yeoh (El tigre y el dragón, 2020) protagoniza la cinta en el papel de una migrante que ha intentado hacerse una vida en Estados Unidos con un negocio de lavandería junto a su familia.

La vida de Evelyn Wang, como se llama, parece ser como la de cualquier otra persona que lucha por ganarse la vida en un país que no es el suyo, pasa sus días atendiendo su negocio a la par que organiza un papeleo sin fin para pagar sus impuestos.

Sin embargo, detrás de sus largas jornadas, su vida personal se desmorona: su matrimonio con Waymond (Jonathan Ke Quan) pasa por su peor crisis, su anciano padre (James Hong) desprecia depender totalmente de ella y la relación con su hija adolescente (Stephanie Hsu) parece estar totalmente fracturada.

La trama que pareciera estar encaminada hacia un drama familiar da un giro por completo cuando en una de sus visitas para darle seguimiento a sus impuestos recibe un inesperado mensaje: Existe un sin fin de mundos paralelos y en cada uno hay una Evelyn diferente que se ha formado a partir de la posibilidad de sus decisiones y ahora todos esas realidades son amenazada por la presencia de una mujer que quiere destruirlo todo y ella debe combatirla.

Y aquí la cinta da la entrada a lo absurdo y a la comedia.

Como en el multiverso, Todo en todas partes al mismo tiempo abre la puerta más grande a un collage de posibilidades donde dan lugar a épicas luchas, universos donde las personas tiene manos de salchichas y hasta guiños a otras películas como la diversión de Ratatouille o la poesía visual de In the Mood for Love de Wong Kar-wai.

El espectador hace viaje por muchas realidades llenas de acción y grandes momentos de comedia que fluyen y no bajan la emoción con espectaculares estéticas.

Pero pese a todo ese bombardeo de dinámico, el hilo medular en la historia es la familia. Lazos que deben trabajarse en la relaciones de familia y las heridas que hay que sanar para avanzar.

El tono de la película definitivamente se vuelve totalmente existencialista al tener a Evelyn conociendo cómo sería su vida si hubiera tomado una decisión distinta, repasando esos quiebres con su padre y que ahora ella parece repetir con su hija.

El filme es una sacudida a nuestras cabezas que da pie a la reflexión.

“Este proyecto surgió de la ansiedad que nos provoca vivir en un mundo moderno y creo que todas las personas están tratando de captar eso”, recalca Daniel Kwan.

Este existencialismo ya había sido trabajado por los “Daniels” en Un cadáver para sobrevivir (2016), donde un tímido joven y un cadáver enfrentan su propia crisis existencial.

DATOS QUE NO SABÍAS DE LA PELÍCULA

Diamond Films comparte algunos datos para que vayas preparado al cine a ver esta película y sueltes ese comentario curioso a tu acompañante:

· Las manos de salchicha son guantes protésticos y no CGI.

· El nombre falso de la película durante la grabación, para mantener el anonimato, fue Una mujer intenta hacer sus impuestos

· Cinco personas que no fueron a la escuela de efectos visuales hicieron todo CGI en sus dormitorios durante la pandemia.

· En otros países la película fue titulada:

– China: En un instante el universo entero.

– Hong kong: Mujer guerrera y extraña salva el universo.

– Taiwán: Tantos malditos universos.

Bianka Estrada