Dos senadoras de EU presentan proyecto bipartidista para regular criptomonedas

WASHINGTON, 8 de junio (AP).— Dos senadoras en Estados Unidos presentaron el martes un amplio proyecto de ley bipartidista que busca regular las criptomonedas y otros activos digitales.

Sin embargo, no está claro si el proyecto propuesto por Kirsten Gillibrand, demócrata de Nueva York, y Cynthia Lummis, republicana de Wyoming, será aprobado en el Congreso, especialmente en año de elecciones intermedias y mientras los promotores de las criptomonedas se han convertido en jugadores más grandes —y más libres— en Washington.

La Ley de Innovación Financiera Responsable propone definiciones legales a los activos digitales y monedas virtuales; requeriría que el Servicio de Rentas Internas (IRS), la agencia de impuestos de Estados Unidos, adopte una guía sobre la aceptación comercial de activos digitales y contribuciones caritativas; y haría una distinción entre activos digitales que son commodities o inversiones, lo que no se ha hecho.

El proyecto de ley “crea claridad regulatoria para las agencias encargadas de supervisar los mercados de activos digitales, proporciona un marco regulatorio sólido y personalizado para las monedas estables e integra los activos digitales en nuestras leyes fiscales y bancarias existentes”, dijo Lummis en un comunicado enviado por correo electrónico. Las stablecoins o monedas estables son un tipo de criptomoneda vinculada a un valor específico, generalmente el dólar, otra moneda u oro.

