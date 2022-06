Tren en Irán choca contra excavadora y se descarrila; hay 21 personas fallecidas

Por Nasser Karimi

TEHERÁN, Irán, 8 de junio (AP).— Un tren de pasajeros que circulaba por el este de Irán chocó contra una excavadora y casi la mitad de sus vagones descarrilaron en la madrugada del miércoles, y al menos 21 personas fallecieron y otras 47 resultaron heridas, reportaron las autoridades.

El incidente, ocurrido de la ciudad desértica de Tabas, es el último desastre que golpea a la República Islámica en las últimas semanas, en un momento en que Teherán lucha contra las sanciones de Estados Unidos y la vuelta al pacto nuclear internacional parece incierta.

El tren, operado por la empresa estatal Ferrocarriles de la República Islámica y que llevaba unas 350 personas a bordo, cubría la ruta entre Tabas, que está a alrededor de 550 kilómetros al sureste de la capital, Teherán, y Yazd, en el centro del país. Impactó contra la excavadora en un paso subterráneo en una zona rural, lo que hizo que los vagones y los pasajeros saltasen por los aires.

“Los pasajeros botaban en el vagón como pelotas en el aire”, afirmó un pasajero no fue identificado en declaraciones a la televisora estatal.

La agencia noticiosa estatal IRNA hizo pública la cifra de fallecidos citando a funcionarios de los servicios de emergencias.

Equipos de rescatistas con ambulancias y helicópteros se desplazaron hasta la remota zona, donde las comunicaciones son malas. Más de una docena de personas estaban en estado crítico y algunas fueron trasladadas a hospitales locales, indicaron las autoridades.

Imágenes aéreas del lugar del desastre mostraron vagones tumbados sobre su costado y a algunos rescatistas corriendo hacia ellos mientras trataban de atender a los heridos.

La televisora estatal emitió más tarde imágenes de un hospital donde los heridos recibían tratamiento. Uno de ellos contó que sintió que el tren frenaba de forma repentina y después ralentizaba su marcha antes de descarrilar.

El accidente ocurrió a unos 50 kilómetros de Tabas.

Train crash in Tabas #Iran kills 17. Life under the Islamic Republic is one disaster after another. pic.twitter.com/mloZ7JWYDF

— Alireza Nader علیرضا نادر (@AlirezaNader) June 8, 2022