“No habrá alcahuetes”: AMLO revisará caso César Duarte para que no se omitan delitos

“Ya está en México. Es un proceso de extradición y corresponde a las autoridades juzgarlo. Hay que estar nada más pendientes del proceso y confiar en las autoridades. Eso es lo que puedo decir”, dijo el mandatario desde Palacio Nacional.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró la mañana de este miércoles que revisará el caso de César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua que recientemente fue extraditado a México, a fin de que rinda cuentas ante la justicia por los presuntos delitos peculado y asociación delictuosa.

“Yo tengo información de que se le puede juzgar por todos los presuntos delitos que cometió. Esa es la información que tengo. De todas maneras voy a hacer una revisión para que no vaya a omitirse el que existen posibles delitos y que la extradición sólo conduzca a uno o a dos, y que estando aquí ya pueda obtener su libertad”, dijo.

El mandatario mexicano destacó que su Gobierno no actuará como alcahuete. “Eso no. Voy a pedir esa información. Me dijeron que no había ningún problema, que tienen que desahogar todas las acusaciones, pero si fuese ese el caso, se procedería a pedir ante la instancia correspondiente que se actuara”, señaló.

Durante su habitual conferencia de prensa matutina, pidió confiar “en que van a hacer bien las cosas las autoridades locales porque ya no es el tiempo de antes”. De acuerdo con López Obrador, ya no es posible hacer “una maniobra para favorecer a alguien porque hay línea política” y “resolver cualquier cosa”.