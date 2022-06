Judy Huth asegura que Bill Cosby la agredió sexualmente cuando tenía 16 años

El juicio representa uno de los últimos reclamos legales restantes contra Cosby después de que su condena penal en Pensilvania fuera desestimada por un tribunal de apelaciones el año pasado, y su aseguradora resolvió muchas otras demandas contra su voluntad.

SANTA MONICA, 8 de junio (AP).— Judy Huth recordó estar angustiada al describir una acusación de que Bill Cosby la agredió sexualmente cerca de una sala de juegos en la Mansión Playboy en 1975.

Mientras derramaba lágrimas, Huth testificó en un juicio civil contra Cosby el martes que él abusó de ella cuando ella tenía 16 años. Ella afirma que Cosby trató de meterle la mano por debajo de los pantalones ajustados y se expuso antes de obligar a Huth a tocarlo sexualmente en una cama en una “habitación azul”, que dice que estaba junto a la sala de juegos.

“Me obligó”, recordó Huth, cuyo testimonio se produjo en el juicio del condado de Los Ángeles por una demanda que presentó. Cosby niega sus acusaciones.

“Estaba sorprendida por decir lo menos”, dijo.

Huth, de 64 años, dijo que el incidente ocurrió después de que ella y su amiga de la secundaria, Donna Samuelson, acompañaran a Cosby en una visita a la mansión. Ella dijo que él les dio un recorrido por la mansión y la sala de juegos antes de que jugaran algunos juegos, incluido Donkey Kong, y ella fue al baño. Luego dijo que Cosby la obligó a realizar un acto sexual en el dormitorio.

El juicio representa uno de los últimos reclamos legales restantes contra Cosby después de que su condena penal en Pensilvania fuera desestimada por un tribunal de apelaciones el año pasado, y su aseguradora resolvió muchas otras demandas contra su voluntad. No asistirá al juicio y no testificará, pero se reproducirán partes de una declaración en video que hizo poco después de que se presentara la demanda de 2014.

Durante el testimonio de Huth, ella dijo que Cosby siguió persiguiéndola después de que ella le dijo que tenía “15 o 16” años. Ella afirma haberle dicho a Cosby que estaba en su ciclo menstrual, aunque no lo estaba, con la esperanza de que se detuviera.

“Estaba tratando de desviarme”, dijo. “Pero no se detuvo. Solo cerré los ojos. … Fue tan rápido. Tal vez cinco minutos. Rápido.”

Luego, Huth dijo que Cosby salió de la habitación antes de que finalmente lo siguiera al área de la gruta de la mansión, donde ambos tomaron una foto, que se mostró en la corte. Cuando Huth miró la foto, dijo que se sentía “enojada, engañada y tonta”.

“Me sentí defraudado. Me dolió”, dijo. La foto, que se ha mostrado al jurado varias veces, muestra a Cosby con un gorro rojo y sonriendo junto al adolescente Huth.

Durante el contrainterrogatorio, la abogada de Cosby, Jennifer Bonjean, acusó a Huth de mentirosa varias veces por entregar dos versiones de su historia. La demanda inicial presentada en 2014 alegaba que el incidente tuvo lugar a fines de 1973 o 1974, cuando Huth tenía 15 años y Samuelson 16.

Unas semanas antes de que comenzara el juicio, Huth y sus abogados dijeron que una mayor investigación de la evidencia les permitió determinar que en realidad sucedió en la primavera de 1975, cuando Huth tenía 16 años y Samuelson 17.

Bonjean acusó a Huth de comparar historias con Samuelson antes de hablar con el Departamento de Policía de Los Ángeles en 2016. Huth refutó la afirmación de Bonjean.

“Mintió sobre la fecha, el año en que sucedió y su edad”, dijo Bonjean.

Huth dijo que quería irse de la mansión. Sin embargo, dijo que eligió quedarse porque no había otro medio de transporte para salir de Samuelson, quien manejó y no estaba listo para irse.

Huth dijo que el supuesto incidente con Cosby todavía estaba en su mente. Pero como Cosby se fue a un evento y ambos se quedaron, se pusieron sus trajes de baño y nadaron antes de jugar al backgammon con un par de mujeres. Ella dice que una de las mujeres que vestía una túnica morada estaba acompañada por el actor Peter Lawford.

Bonjean dijo que fue entonces cuando Huth mintió sobre su edad a las mujeres, diciéndoles que tenía 19 años.

“Tergiversaste tu edad”, dijo el abogado de Cosby.

Bonjean dijo que Huth ahora está contando su versión de la historia por razones monetarias. Pero Huth refutó esa teoría y dijo que no le contó a nadie, ni siquiera a su padre, sobre el presunto abuso sexual durante años hasta que vio a otras mujeres dar un paso al frente con su historia y el cumpleaños número 15 de su hijo, lo que dice que la “desencadenó”.

“Volví a estar irritable”, dijo. “Volví a culparme a mí mismo. Me volví un solitario”.

The Associated Press normalmente no nombra a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, a menos que se presenten públicamente, como lo ha hecho Huth.