“Si el estratega es Claudio X. González, ¡imagínense!”. AMLO pide cambios a oposición

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró esta mañana su llamado a la oposición de cambiar su política, pues aseguró que “no le ha funcionado estar en contra” de su Gobierno.

“Si el estratega es Claudio X. González , ¡imagínense!, entonces ellos tienen que tener una nueva política porque no les ha funcionado hasta ahora la política en contra de nosotros por más dinero que manejen”, dijo en conferencia de prensa desde Palacio Nacional.

Asimismo, el mandatario federal señaló una vez más que la política ya no es asunto sólo de las élites, por lo que indicó que es necesario que la oposición entienda que se debe respetar al pueblo:

“Ojalá y entiendan. Sólo que internalicen de que el pueblo de México es el protagonista principal en estos tiempos y que la política ya no es asunto sólo de las élites y que vale lo mismo el voto de un compañero de la Sierra Tarahumara, de la Selva Lacandona, que el voto del más acaudalado empresario […] Que respeten al pueblo y que ojalá lo hagan de manera sincera”.

El Jefe del Ejecutivo federal criticó de nueva cuenta a la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que salió a festejar su victoria de las elecciones del pasado 5 de junio, en las que obtuvo únicamente dos de las seis gubernaturas.

“Ayer salen a festejar los resultados del domingo, o sea, sí tienen que hacer una revisión y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir, lo que queremos es que haya democracia, que no haya pensamiento único, pero que no nos echen la culpa a nosotros si ellos no hacen su trabajo”, refirió.