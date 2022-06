Netflix presenta los próximos estrenos animados en el tercer día de la semana Geeknd

– Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- Después de haber sorprendido a propios y extraños con relevantes avances de sus próximas series y películas, Netflix abrió paso a las producciones animadas durante el tercer día de la Semana Weeknd, su evento virtual.

La plataforma de streaming compartió los tráiler de las nuevas series animadas que llegará al catálogo próximamente, revelando títulos como The Cup Head Show, Kung Fu Panda The DragonKnight, Daniel Spellbound, entre muchos otros.

A continuación los avances que se liberaron durante el segundo día de la Semana Geeknd:

· THE CUP HEAD SHOW

