Foo Fighters rendirá homenaje a su baterista, Taylor Hawkins, con dos conciertos

NUEVA YORK, 8 de junio (AP).— Foo Fighters rendirá homenaje al difunto baterista de la banda de rock Taylor Hawkins con un par de conciertos tributo en septiembre, uno en Londres y otro en Los Ángeles.

Los espectáculos gemelos se llevarán a cabo el 3 de septiembre en el Wembley Stadium de Londres y el 27 de septiembre en The Kia Forum en Inglewood, California, con “sus compañeros de banda y sus inspiraciones tocando las canciones de las que se enamoró y las que les dio vida”, dijo la banda en un comunicado. Las alineaciones para cada espectáculo se anunciarán en una fecha posterior.

Hawkins murió el 25 de marzo durante una gira sudamericana con la banda de rock. Tenía 50 años.

La esposa de Taylor, Alison, recurrió a las redes sociales para agradecer a la banda y a sus fanáticos por su apoyo. “Para celebrar su vida, ahora depende de todos los que más lo amamos honrar el legado de Taylor y la música que nos dio”.

Hawkins era el baterista de gira de Alanis Morissette cuando se unió a Foo Fighters en 1997, apareciendo por primera vez con la banda en la gira apoyando su segundo álbum “The Color & The Shape”.

Hizo su debut discográfico con Foo Fighters en “There Is Nothing Left To Lose” de 1999. Hawkins tocó en todos los álbumes posteriores de la banda, incluidos “One by One” e “In Your Honor”, y en sencillos exitosos como “Best of You”.