“Claro que sí” hay tiro, responde AMLO a la oposición sobre las elecciones del 2024

El Presidente López Obrador fue cuestionado por miembros de la prensa sobre si había tiro o no, a lo que contestó: “claro que sí”; no obstante, pidió a la oposición hacer propuestas.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que “sí hay tiro” luego de que la coalición Va por México dijera que tiene fuerza para competir en las elecciones presidenciales de 2024.

En conferencia de prensa matutina, el mandatario federal pidió que le explicaran el significado de “hay tiro”, pues aseguró que no lo había escuchado, por lo que no entendió la expresión.

“Sí, para el 24, sí. No le entendí. Entonces, empezó el debate sobre eso. Y la verdad no sabía”, dijo desde Palacio Nacional. “Pero ya me aclararon lo del tiro. Yo me quedé nada más hasta lo que se decía en la escuela antes: ‘nos vemos a la salida'”, añadió.

Posteriormente el Jefe del Ejecutivo federal fue cuestionado sobre si había tiro o no, a lo que contestó: “claro que sí”; no obstante, pidió a la oposición hacer propuestas.

“¿Que si hay tiro? Pues claro que sí, sí. En política no se puede decir que nada es irreversible, y en la democracia menos, porque es el pueblo el que manda y nada en política y habiendo democracia es eterno, no, pero hay que convencer, hay que argumentar, hay que hacer propuestas”.

Agregó que tras las elecciones del domingo pasado la oposición debe cambiar su política, pues aseguró que “no le ha funcionado estar en contra” de su Gobierno.

El Jefe del Ejecutivo federal criticó de nueva cuenta a la coalición conformada por el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) que salió a festejar su victoria de las elecciones del pasado 5 de junio, en las que obtuvo únicamente dos de las seis gubernaturas.

“Salen a festejar los resultados del domingo, o sea, sí tienen que hacer una revisión y nosotros siempre vamos a respetar el derecho a disentir, lo que queremos es que haya democracia, que no haya pensamiento único, pero que no nos echen la culpa a nosotros si ellos no hacen su trabajo”, refirió.

Asimismo, el mandatario federal aconsejó a sus adversarios elegir candidato y comenzar a trabajar, pues dijo que “ya se les está terminando el tiempo”.

“Todo eso lo tienen que tomar en cuenta e ir resolviendo porque ya se les termina el tiempo. ¿Quién va a ser candidato? ¿Quién podría ser? ¿Cómo lo van a elegir? Y que recuerden que la gente vota entre 13 propuestas o escoge. Se fija en quién es el candidato, el programa y en el partido. Entonces tienen trabajo”, concluyó.