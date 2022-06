No somos iguales, revira Calderón a AMLO; mi Gobierno combatió la delincuencia, dice

El expresidente respondió a López Obrador, a quien el Senador republicano Marco Rubio acusó de entregar secciones del territorio mexicano a grupos criminales de distribución de droga.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El expresidente Felipe Calderón Hinojosa respondió a las declaraciones del actual mandatario Andrés Manuel López Obrador sobre los supuestos nexos del narcotráfico con el Gobierno.

Calderón Hinojosa publicó a través de sus redes sociales que durante su Gobierno “se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas”. Además, destacó que “la seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad”.

En mi gobierno se combatió frontalmente a la delincuencia para proteger a las familias mexicanas. La seguridad y el Estado de Derecho fueron prioridad. Nos esforzamos por recuperar cada pueblo y cada calle que estaban en manos del crimen. No, no somos iguales. Bendito sea Dios. — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) June 8, 2022

Más temprano en su conferencia de prensa diaria, el Presidente López Obrador respondió a los señalamientos del Senador republicano Marco Rubio de haber entregado secciones del país a los cárteles de droga.

“¿Cuál es mi vinculación con el narcotráfico en México? Yo no soy Felipe Calderón, aunque no les guste, no sólo a sus más cercanos simpatizantes, sino a muchos que votaron por él”, señaló el mandatario.

El pasado 6 de febrero, tanto López Obrador como Calderón se vieron envueltos en polémicas por el caso Genaro García Luna, exsecretario de seguridad en la administración del panista, enfrenta cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar cocaína y mentir a las autoridades.

El actual titular del Ejecutivo pidió al Gobierno de Estados Unidos que el proceso para resolver el caso de Genaro García Luna se acelere y cuestionó a la justicia estadounidense por la tardanza.

“Me llamó la atención lo de una denuncia, de unos esposos divorciados que la señora acusaba de maltrato y ya resolvieron los jueces, pero todo el proceso creo que tardó dos meses, el proceso judicial [caso Heard-Depp] y lo de García Luna lleva años, está rarísimo, ¿qué no tienen información? ¿Por qué tanto tiempo?”, reclamó el Presidente.

López Obrador refirió que las autoridades de Estados Unidos deben resolver sobre las acusaciones en contra del exsecretario de Seguridad Pública en aquel país de recibir millones de dólares en sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de que la organización criminal pudiera operar a sus anchas.

Si las evidencias fueran tan sólidas, ¿por qué ni siquiera ha iniciado el juicio? https://t.co/PDG56n2qfO — Felipe Calderón 🇺🇦 (@FelipeCalderon) June 2, 2022

Ante las quejas, Calderón respondió con un tuit, en el que preguntó retóricamente, “Si las evidencias fueran tan sólidas, ¿por qué ni siquiera ha iniciado el juicio?”.

¿QUIÉN ES GARCÍA LUNA?

García Luna dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue Secretario de Seguridad Pública, durante el Gobierno de Felipe Calderón.

Según la Fiscalía General de la República (FGR), “el acusado utilizó sus cargos oficiales para ayudar al Cártel de Sinaloa, un famoso Cártel de la droga mexicano, a cambio de sobornos multimillonarios” y agregó que tiene previsto llamar a testificar a “numerosos testigos” que han sido partícipes de la violencia ejercida por este Cártel mexicano para “protegerse de rivales, luchar por su territorio y silenciar a aquellos que cooperaran con las fuerzas de seguridad”.

García Luna enfrenta también cargos de conspiración para distribuir cocaína, participación en una empresa criminal continua, conspiración para importar droga y mentir a las autoridades.