Kevin, 14 años, salió de casa el 18 de enero; 136 días después lo hallan en una fosa

El adolescente de 14 años, salió de su casa el pasado 18 de enero y desde entonces su familia lo buscaba. Su cuerpo fue rescatado de una fosa cubierta con concreto en el patio de una vivienda.

Por Blanca Carmona

Ciudad Juárez, 8 de junio (La Verdad).– A Kevin Adrián de León Contreras se le buscó por 136 días. Este 2 de junio, la Fiscalía de Chihuahua informó que el adolescente de 14 años se encontró asesinado y enterrado en una fosa clandestina oculta bajo una placa de concreto, en el patio de un inmueble.

Kevin salió de su casa el pasado 18 de enero y no regresó; cuatro días después, las autoridades lo dieron por muerto y entregaron a sus familiares un cadáver que no correspondía a él. En pleno velorio, sus padres descubren que el adolescente recibido en el ataúd no era su hijo.

Este jueves, la Fiscalía informó que los restos de adolescentes fueron rescatados de una fosa clandestina localizada en un domicilio ubicado en las calles Ensenada y Artículo 23 de la colonia Sol de Poniente.

La causa de muerte de Kevin fue asfixia por estrangulamiento, se dio a conocer.

De acuerdo con los datos proporcionados, el hallazgo se registró el pasado 19 de mayo, cuando policías y peritos ejecutaron una orden de cateo en la vivienda ubicada al poniente de la ciudad, pero hasta este 2 de junio concluyeron los estudios científicos que confirmaron su identidad.

El cuerpo del adolescente fue inhumado de manera clandestina en una fosa de alrededor de un metro y medio de profundidad, en el exterior de un inmueble al poniente de la ciudad, se informó.

No se dio a conocer si la vivienda esta ocupada o abandonada, las autoridades solo comunicaron que continúan las investigaciones para identificar a quien resulte responsable de su asesinato, así como de su inhumación clandestina.

“Tras los análisis y estudios científicos, se estableció la concordancia en los perfiles genéticos que fueron tomadas a los padres y a la víctima, determinándose con esto que el cuerpo encontrado corresponde con la identidad de Kevin Adrián L. C., de 14 años de edad”, informó la Fiscalía en un parte de prensa emitido este 2 de junio.

La corporación comunicó que tras concluir el protocolo de identificación, la tarde de este jueves se realizó la entrega del cuerpo a los familiares.

El adolescente fue reportado como desaparecido el pasado 18 de enero, luego de que salió de su casa ubicada en la colonia Francisco Sarabia, para entregar una herramienta que le habían prestado, porque asistía a un curso de herrería, y desde entonces su familia lo buscaba.

Unas horas después de su ausencia, su familia reportó el hecho ante la Fiscalía de Chihuahua en la zona norte y el domingo 23 de enero se les notificó de la localización de un cadáver que podría corresponder al de Kevin. Su mamá se presentó en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y ahí le mostraron una serie fotográfica borrosa de un cuerpo para ver si lo reconocía como el de su hijo.

El 24 de enero personal de una empresa funeraria entregó ese cuerpo a la familia de Kevin en su hogar. Ellos decidieron abrir el ataúd y descubrieron no era el cuerpo del adolescente.

Este cadáver fue posteriormente identificado como Ángel Daniel M. G., de 21 años, y las autoridades volvieron a considerar a Kevin como desaparecido.

El cuerpo de Ángel Daniel fue localizado el 18 de enero en el interior de un canal ubicado en las calles Ramacoi y Tubures, de la colonia Roma. Esta persona fue reportada como ausente el 23 de enero de este año.

Desde que el cuerpo de Ángel Daniel fue regresado al Semefo, la mamá de Kevin inició una búsqueda por localizar a su hijo. La mujer denunció que los agentes a cargo de la investigación dejaron de proporcionarle datos.

La mamá de Kevin también buscó la ayuda del titular de la Fiscalía en la Zona Norte Jesús Manuel Carrasco, quien se comprometió a atender el caso, pero no lo hizo, denunció la familia de Kevin días antes de la localización de la fosa clandestina.

