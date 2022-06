El actor Ezra Miller es acusado de acosar cibernéticamente a adolescente de 14 años

Por Daniela Barrera

Ciudad de México, 8 de junio (ASMéxico).- Los problemas legales no cesan para Ezra Miller. Tras haber sido arrestado en dos ocasiones en Hawái por acoso y agresión, el actor de The Flash es acusado de grooming, acosar sexualmente por internet, a una adolescente de 14 años, Tokata Iron Eyes, quién ahora tiene 18 años de edad.

De acuerdo a los documentos legales obtenidos por TMZ, los padres de la joven exigen una orden de restricción en contra del actor, quien ha “mal influenciado” a su hija desde que ésta tenía 14 años.

ACUSAN A EZRA MILLER DE GROOMING A ADOLESCENTE DE 14 AÑOS

La primera vez que Tokata conoció a Miller, ésta tenía tan sólo 12 años, mientras que el actor tenía 23. En 2017, cuando la adolescente cumplió 14 años y el actor 25, sus padres la llevaron a Londres para visitar los estudios en donde Miller grababa ‘Fantastic Beasts and Where to Find Them’, desde entonces, surgió una especie de “amistad”.

My daughter Tokata Iron Eyes has not had a phone since Jan 2022, #EzraMiller has control of Tokata’s instagram. If you know Tokata’s whereabouts – please contact me. #MMIW #mmiw #WarnerBros #MuteRKelly #mniwiconi #rezpectourwater #metoo #equitynow pic.twitter.com/Iu6D5ij38H

Según relatan los padres de Tokata, Ezra fue el culpable de que la menor abandonara la escuela preparatoria el año pasado para viajar por el mundo con él. También aseguran que el actor ha sido el proveedor de marihuana, LSD y alcohol de su hija durante varios años.

Los padres también acusan de agresión al actor, señalando que, en enero del presente año, acudieron a visitar a su hija y se dieron cuenta de que Miller le había quitado su celular, licencia de conducir, las llaves de su auto, sus tarjetas de crédito y demás pertenencias, además de haberle encontrado diversos moretones en el cuerpo, supuestamente, causados por el actor.

TOKATA IRON EYES NIEGA SER VÍCTIMA DE EZRA MILLER

Por su lado, Tokata ha tomado sus redes sociales para señalar que es una mujer independiente, mentalmente estable y que, incluso, el actor la ha “ayudado” con su vida.

A public statement from Tokata Iron Eyes today.

It is a very tricky thing to talk about one's personal struggles so openly. It is even harder to do so in the face of oppression.

Marginalised BIPOC deserve a voice too. Let hers ring out.#ProtectBIPOC #Indigiqueer #MentalHealth pic.twitter.com/aNmBsRSgg4

— The Happy Mask Salesman (@HappySadMasked) June 6, 2022