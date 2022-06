VIDEO: Orangután ataca a influencer que lo molestó para grabarlo en un zoológico

Los Ángeles, 8 de junio (La Opinión).- Hasanal Arifin, un aspirante a influencer, supuestamente saltó una cerca de seguridad en el zoológico de Kasang Kulim en la provincia de Riau en Indonesia y alteró a un orangután residente, quien lo sujetó de la camisa y tiró de él hacia la jaula.

El joven de 19 años supuestamente se burló del primate y lo molestó al grado de provocar su violenta reacción, según se registró en un video que recibió más de 16.5 millones de visitas en Twitter.

“Pasó la barrera de la distancia de seguridad. Esto es muy peligroso y violó las reglas. Ya hemos reprendido al hombre. Por favor, tómense las reglas en serio”.

An orangutan attacked a man who trespassed into its enclosure at Kasang Kulim Zoo in Indonesia.https://t.co/Rw4FbaFMha#Indonesia #GDNNews #GDNOnline pic.twitter.com/SbtYbmaf0V

— Gulf Daily News (@GDNonline) June 8, 2022