VIDEO: El conductor de TV Jimmy Kimmel se burla de AMLO por su ausencia en la Cumbre

El conductor de Tv de EU criticó la ausencia del Presidente de México en la Cumbre de las Américas a través de su programa Jimmy Kimmel Live!.

Por Liz Hernández

Saltillo, 8 de junio (Vanguardia).- Con tono burlesco, James Christian Kimmel, mejor conocido por su programa Jimmy Kimmel Live!, hizo mención sobre la Cumbre de las Americas, a la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a asisitir.

En dicho programa, AMLO no es el primer político en ser mencionado, de hecho, es un show muy conocido y popular en Estados Unidos, donde miles de celebridades y personajes famosos asisten a dar entrevistas. Por ello, se conoce su ácido humor al momento de “criticar” a personas del ambiente popular.

“El presidente mexicano no vendrá. Decidió faltar en solidaridad con los líderes de Cuba, Venezuela y Nicaragua, quienes no fueron invitados porque la democracia no es realmente lo suyo”, bromeó. “No tener a México es un gran golpe, porque en primer lugar son nuestros vecinos de abajo; en segundo, se suponía que ellos traerían el guacamole”.

Jimmy Kimmel se burla de AMLO. 💕 “¿y ahora quien traerá el guacamole?” 🤭 pic.twitter.com/OtNX5i5XjJ — Chack Méndez (@Chack_Mendez) June 8, 2022

El comentario ofendió a cientos de usuarios y espectadores mexicanos que lo calificaron como racista, no obstante, algunos sólo recuerdan cómo las decisiones del presidente López Obrador han llegado hasta la comedia americana, donde también critican, se burlan o hacen mención a su forma de gobieron.

“Desaire de AMLO, hazmerreír de comediantes”, sentenció la periodista Dolia Estévez.

Desaire de AMLO, hazmerreír de comediantes. pic.twitter.com/gBzrHWvqsU — Dolia Estévez (@DoliaEstevez) June 7, 2022

