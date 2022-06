SCJN celebra primera liberación de presa tras visita de Zaldívar a Santa Martha

La recuperación de la libertad de esta mujer le permitirá regresar con su familia, la cual depende económicamente de ella, pues es el único sustento de su hija y nieta.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).– Una mujer logró su liberación del penal de Santa Martha Acatitla y pudo reunirse nuevamente con su familia después de que recibiera asesoría jurídica de parte del Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), a solicitud del Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

“A menos de un mes de que el Ministro Arturo Zaldívar realizara una visita histórica al penal de Santa Martha Acatitla para reunirse con 220 mujeres presas y se comprometiera a revisar su situación legal, hoy se logra la primera liberación de una de ellas gracias a la representación del Instituto Federal de la Defensoría Pública”, expresó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por medio de un comunicado.

La autoridad notó que la mujer no tuvo una defensa adecuada durante su proceso, pues aunque había obtenido el beneficio de la preliberación hace más de un año y medio, sus abogados no habían podido acreditar la reparación del daño y, en consecuencia, no había podido gozar de su libertad.

A menos de un mes de que el Ministro Presidente @ArturoZaldivarL realizara una visita histórica a Santa Martha Acatitla para reunirse con más de 200 mujeres presas, hoy se logra la primera liberación de una mujer que no tenía adecuada defensa. pic.twitter.com/vtJHc9SJxq — CJF (@CJF_Mx) June 9, 2022

La recuperación de la libertad de esta mujer le permitirá regresar con su familia, la cual depende económicamente de ella, pues es el único sustento de su hija y nieta.

El pasado 11 de mayo, el Ministro Zaldívar acudió a las instalaciones del penal de Santa Martha Acatitla en la Ciudad de México para platicar con más de 200 mujeres que se encuentran recluidas ahí. Tras su visita, el Ministro apuntó que hay vicios en el sistema penal mexicano –incluyendo la fabricación de delitos–, y se comprometió a revisar los casos de mujeres que se encuentran detenidas bajo esta figura de prisión preventiva oficiosa ya que algunas de ellas han estado detrás de rejas siete u ocho años mientras esperan una sentencia por delitos menores.

“La mayoría [de las mujeres] que están aquí no han sido sentenciadas, entonces tomemos en consideración esto: mujeres que no han sido sentenciadas, y que simplemente por delitos muy menores, delitos patrimoniales de robos menores, llevan siete u ocho años aquí sin sentencia. Eso es lo que tenemos que voltear a ver”, dijo en ese momento.