Fármacos le da peso al goce y a la sensualidad en “Cómplices”, su nuevo sencillo

“Cómplices” es el primer adelanto del cuarto álbum de Fármacos, al que Diego describe como “un material bastante ecléctico”, que tiene previsto salir a la luz en el 2024, después del lanzamiento de un par de sencillos más.

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El chileno Diego Ridolfi, el artista detrás de Fármacos, asegura que “hoy en día el mundo de las relaciones es tan amplio, que cada vez es menos identificable qué puede llegar a pasar”, esto con motivo de la promoción de “Cómplices”, su último sencillo en el que da peso al goce y a la intimidad que puede llegar surgir entre dos personas.

En entrevista para SinEmbargo, Ridolfi compartió que para la letra de “Cómplices” se inspiró en los deseos que uno puede llegar a ocultar por no atreverse a vivir.

“Está un poco inspirado en eso, más que en un nombre y apellido, sino como digo ‘a quién no le ha pasado que busca tener como un cómplice, una cómplice, y poder sentirse libre un poco de este mundo tan estructurado'”, expresó.

“Yo creo que hoy en día el mundo de las relaciones es algo tan abierto, amplio y cada vez menos identificable, que no sé, como que puede pasar cualquier tipo de cosa, a veces puede ser para peor o para mejor, y una amistad se fortalece con una confianza que no existía o no sé, creo que las relaciones hoy en día están cambiando tanto que alcanzar a identificar qué podría pasar es más difícil que haberlo pensado hace 10 años atrás”, añadió.

Asimismo adelantó a este medio que su próximo material discográfico estará conformado tanto de baladas como de temas más bailables que, a su vez, fueron inspirados por la sensualidad y la intimidad.

Al ser cuestionado por la magia de regresar a la vieja escuela y apostar por el lanzamiento de sencillos previo al álbum, Ridolfi destacó que él siente que la música que hace “entra por otro camino a lo absolutamente masivo, me gusta el estar sacando singles relativamente seguido, es una actividad que no he hecho con Fármacos con tanta constancia y sí, me gusta eso de tratar de mostrarle a la gente, que sigue mi música, algunos trocitos antes del disco entero”.

UN CAMINO LARGO HACIA EL LUNARIO

Con cuatro álbumes bajo el brazo, y uno más que sigue en el horno, el artista radicado en la Ciudad de México desde 2022, se presentará por primera vez en el Lunario del Auditorio Nacional, recinto de espectáculos ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma, el próximo 1 de octubre.

De acuerdo con el chileno, el show que ofrecerá en el Lunario va a ser el más importante y el más grande de su carrera debido a que no había tenido oportunidad de tocar en un lugar con un aforo considerable.

“Son de esos shows que se preparan solamente para una ocasión especial, con meses de trabajo. Yo creo que todavía no dimensiono a modo terrenal lo que significa, pero sí como a modo espiritual, que es algo sumamente emocionante, que va a ser muy arrollador porque sé que ese día vamos a llenar el lugar. Espero lo mejor para este día tanto para mí como para el público”, finalizó Diego.

Los boletos para el show de Fármacos en el Lunario del Auditorio Nacional se encuentran a la venta a través de Ticketmaster y en las taquillas del recinto.