Francia: Sujeto hiere con un cuchillo a varias personas, incluidos niños; lo detienen

Menores de entre 22 meses y tres años fueron víctimas del ataque; si bien aún no se sabe el motivo, el Fiscal encargado de la investigación aseguró que no fue un acto terrorista.

Por John Leicester

París, 8 de junio (AP).— Cuatro niños de entre 22 meses y tres años de edad resultaron heridos el jueves con lesiones que ponían en riesgo su vida, y dos adultos también fueron lastimados, tras ser atacados por una persona con un cuchillo en una pintoresca localidad en los Alpes franceses, informaron las autoridades.

El Fiscal que encabeza la investigación dijo que por ahora se desconoce el motivo del agresor, pero que al parecer no se trató de un acto terrorista.

El sospechoso, un sirio de 31 años de edad, fue detenido tras el ataque en Annecy. La Primera Ministra, Elisabeth Borne, indicó que el individuo tiene estatus de refugiado en Suecia.

Videos colocados en redes sociales muestran a un hombre con gafas oscuras y una bufanda azul esgrimiendo un cuchillo mientras varias personas piden auxilio a gritos.

Ce soir, de retour d’Annecy, je pense aux jeunes victimes et à leurs parents. J’ai vu sur place l’engagement exceptionnel des services publics de sécurité, de secours et de soins. Dans ces moments dramatiques nous pouvons compter sur eux. Toute notre reconnaissance. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) June 8, 2023

El sujeto parece gritar “en nombre de Jesucristo” mientras blande el cuchillo, mientras varias personas cercanas gritan “¡Policía! ¡Policía!”.

El sujeto ataca un hombre con una mochila que se le había acercado. Dentro del parque para niños, una mujer empuja un cochecito de bebés desesperadamente, gritando “¡Auxilio! ¡Auxilio!”, y chocando el coche contra la barrera del parque.

La mujer trata de repeler al atacante, pero no puede impedirle apuñalar varias veces. Luego, el individuo parece relajado al salir del parque, abriendo una puerta, mientras el hombre de la mochila trata de perseguirlo.

“Hay niños y un adulto entre la vida y la muerte”, dijo el Presidente de Francia, Emmanuel Macron, que describió el suceso como “un ataque de absoluta cobardía”.

Attaque d’une lâcheté absolue ce matin dans un parc à Annecy. Des enfants et un adulte sont entre la vie et la mort. La Nation est sous le choc. Nos pensées les accompagnent ainsi que leurs familles et les secours mobilisés. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 8, 2023

“La nación está en shock”, tuiteó.

La Policía Nacional francesa dijo que dos de los menores, ambos de unos tres años de edad, sufrieron heridas que ponían en riesgo sus vidas. También corría peligro la vida de un adulto.

La policía local informó que los cuatro niños tenían menos de cinco años de edad. Un niño británico está entre los heridos, informó el Secretario de Exteriores británico, James Cleverly.

Un testigo que habló con BFMTV dijo que el atacante se abalanzó contra un hombre anciano y le apuñaló repetidamente. El testigo dijo que le gritó a la policía para que actuara.

“Grité y grité, pidiéndoles que intervengan”, relató.

Un vendedor de helados que trabajab a en el parque junto al lago dijo que había visto al agresor allí varios días antes, mirando al agua rodeada de montañas.

La policía local dijo que había un segundo adulto herido que recibía atención en el hospital al igual que los demás. No se dieron más detalles sobre la víctima, y en un principio no se aclaró la discrepancia en el número de víctimas adultas.

Eleanor Vincent, una escritora estadounidense que estaba de vacaciones en Annecy, dijo a The Associated Press que se asombró al ver un helicóptero de emergencias descendiendo sobre el parque.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“Cuando escuché las sirenas y vi a los policías correr, supe que algo terrible había ocurrido. Estoy en shock. Este es un parque donde la gente saca a pasear a sus niños”, declaró Vincent.

En París, los legisladores interrumpieron un debate para guardar un momento de silencio por las víctimas, según reportó BFMTV.

La presidenta de la asamblea, Yaël Braun-Pivet, dijo a los parlamentarios que “hay algunos niños muy jóvenes en estado crítico y les invito a guardar un minuto de silencio por ellos, por sus familias y por que, esperemos, las consecuencias de este ataque muy grave no pongan a la nación de luto”.