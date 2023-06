Fernández Noroña pide licencia como Diputado para buscar la candidatura de Morena

Ciudad de México, 8 de junio (SinEmbargo).- El Diputado Gerardo Fernández Noroña presentó oficialmente su solicitud de licencia al cargo para participar en el proceso interno de Morena para la designación de su candidato presidencial en 2024.

El legislador del Partido del Trabajo (PT) compartió en su cuenta de Twitter una carta dirigida al Senador Alejandro Armenta Mier, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde solicitó su licencia por tiempo indefinido en su cargo como Diputado federal.

Pidió a Armenta Mier que la solicitud presentada sea sometida a consideración del pleno de la Comisión Permanente, esto de acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 78, Fracción VIII de la Constitución mexicana.

Asimismo, detalló que ha decidido participar como precandidato en el proceso interno para elegir a la candidatura a la Presidencia de la República por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por Morena, el PT y el Partio Verde Ecologista de México (PVEM).

El Diputado Fernández Noroña anunció el día de ayer que solicitaría licencia para dejar su cargo con el fin de participar en la encuesta interna de Morena para elegir a su candidato o candidata presidencial.

Con el legislador petista, ya son cuatro los funcionarios que renuncian para participar en la contienda rumbo a 2024, a pesar de ser el único ausente en la cena que encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador con gobernadoras, gobernadores y aspirantes presidenciales del partido.

“Estoy en la carrera sin un centavo y mi único ingreso que tengo es como Diputado, aunque me va muy bien en YouTube, no me quejo, pero aun así pediré licencia”, adelantó.