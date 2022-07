Fortunas de multimillonarios como Musk, Bezos y Zuckerberg se reducen en 6 meses

Pese a las caídas de sus fortunas, especialistas señalan que los multimillonarios pueden sobre llevar bien este primer semestre y que de hecho para algunos puede significar una oportunidad de compra y de crecimiento de sus riquezas.

Ciudad de México, 5 de julio (SinEmbargo).– Las 500 personas más ricas del mundo, entre quienes se enlista a Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuckerberg, perdieron en total 1.4 billones de dólares en el primer semestre de 2022, de acuerdo con un ranking elaborado por Bloomberg.

El medio estadounidense reportó que tan sólo Musk, dueño de Tesla y de Space X, perdió casi 62 mil millones de dólares durante los primeros seis meses del año, mientras que la fortuna de Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, se desplomó unos 63 mil millones y la de Zuckerberg, director ejecutivo de Meta se redujo a más de la mitad.

Los números negativos anotados significaron la caída más pronunciada en seis meses para este grupo de multimillonarios.

De hecho, marca una gran diferencia con los dos años anteriores, 2020 y 2021, pues en esos momentos las fortunas de los magnates aumentaron a medida que los gobiernos y los bancos centrales desataron medidas de estímulo sin precedentes a raíz de la pandemia de COVID-19, “aumentando el valor de todo, desde las empresas tecnológicas hasta las criptomonedas”, dice el reporte.

La situación que ahora enfrentan Musk, Bezos y Zuckerberg –junto con otras más de 400 personas multimillonarias– tiene raíz en que los formuladores de políticas han elevado las tasas de interés para combatir los altos índices inflacionarios que aquejan las economías mundiales, dice Bloomberg.

Debido a estas medidas desplegadas por los bancos centrales, como la Reserva Federal de Estados Unidos, algunas de las acciones de más alto vuelo, y los multimillonarios que las poseen, están perdiendo altura rápidamente.

Tesla tuvo su peor trimestre de abril a junio, mientras que Amazon se desplomó al máximo desde que estalló la burbuja de las puntocom.

Pese a los retrocesos anotados, Bloomberg precisó que las pérdidas hasta ahora acumuladas sólo representan un paso “pequeño” hacia la reducción de la desigualdad de riqueza, ya que Elon Musk todavía tiene la mayor fortuna del planeta, con 208 mil 500 millones de dólares, mientras que Bezos ocupa el segundo lugar con un patrimonio neto de 129 mil 600 millones de dólares, según el índice de multimillonarios del medio estadounidense.

De acuerdo con dicho índice, Bernard Arnault, la persona más rica de Francia, ocupa el tercer lugar con una fortuna de 128 mil 700 millones de dólares, seguido de Bill Gates con 114 mil 800 millones de dólares, y estas personas son los únicos cuatro que tienen más de 100 mil millones de dólares.

Bloomberg recordó que “a principios de año, 10 personas en todo el mundo superaron esa cantidad, incluido Zuckerberg, que ahora ocupa el puesto 17 en la lista de riqueza con 60 mil millones”.

CAÍDA DE AMAZON

El pasado 28 de abril, Amazon informó sobre la significativa pérdida que obtuvo en los primeros tres meses del año, lo que hizo que las acciones de la compañía se desplomaran.

De acuerdo con CNN, el gigante tecnológico dijo que la pérdida neta fue de 3 mil 800 millones de dólares en el trimestre finalizado el 31 de marzo, lo cual representó una fuerte caída en los ingresos con respecto al mismo periodo del año pasado –en aquel entonces obtuvo una ganancia de 8 mil 100 millones de dólares–.

La compañía fundada por Jeff Bezos atribuyó esta caída en gran parte a la pérdida de 7 mil 600 millones de su inversión en el fabricante de automóviles eléctricos Rivian (empresa en la que Amazon lideró una inversión de 700 millones de dólares en 2019), la cual ha visto caer sus acciones en más del 75 por ciento desde su salida a bolsa en noviembre de 2021, según la información de CNN.

Gracias al anuncio de pérdidas monetarias, las acciones de Amazon se hundieron alrededor de un 10 por ciento en las operaciones posteriores al cierre de aquel mes, lo que significó uno de los retrocesos más fuertes para la empresa de compras.

Aún con las pérdidas, los ingresos generales de Amazon crecieron un 7 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021 hasta 116 mil 400 millones de dólares, con lo que superó levemente las previsiones de los analistas, pero contrastante en un 2 por ciento menos que el crecimiento del 9 por ciento del cuarto trimestre del año anterior.

En esa línea, la compañía pronosticó que el crecimiento de los ingresos se desaceleraría aún más en este segundo trimestre, anticipando una tasa de crecimiento de entre 3 y 7 por ciento.

El impacto de las ganancias de Amazon se produjo mientras que la compañía continúa enfrentando la presión de los empleados de almacén por cuestiones como el salario y las condiciones laborales.

Además, Andy Jassy, director ejecutivo de la empresa, explicó que las caídas de ingresos y la desaceleración de crecimiento se deben también a los factores externos: la situación política mundial ha supuesto un escenario complejo, pues “la pandemia y la subsiguiente guerra en Ucrania han traído un crecimiento y desafíos inusuales”.

Al mismo tiempo, la inflación en EU ha agregado 2 mil millones de dólares a los costos del trimestre, y que el aumento de los precios del combustible ha encarecido sus costos de entrega.

CAÍDA DE TESLA

Recientemente, el 17 de junio de este 2022, las acciones de Tesla cayeron alrededor de un 10 por ciento debido a que subió los precios de la mayoría de sus autos, según medios estadounidenses.

Con la caída de ese momento, la empresa de Musk ha disminuido aproximadamente un 34 por ciento en lo que va del año, aún por debajo de la caída del S&P 500 de aproximadamente un 23 por ciento.

Fue el “Model X” el cual experimentó el mayor aumento de costos en la compañía de autos eléctricos, con un precio que saltó de 114 mil 990 dólares a 120 mil 990 dólares.

De acuerdo con el famoso inversionista Jim Chanos, quien ha estado recortando acciones de Tesla, “hay mucho más de qué preocuparse para la compañía automotriz”, pues hay una gran sospecha de que una cantidad desproporcionada de las ganancias de la automotriz provenga de Shanghái, “lo cual plantea todo tipo de otros riesgos”.

El inversionista dijo a Bloomberg que un gran riesgo para Tesla –y que el mercado subestima– es la dependencia de la compañía de su planta automotriz de Shanghái para obtener ganancias. Además, comentó al medio que Tesla “hoy se parece mucho a Cisco Systems en 1999” (una compañía en aquel entonces innovadora en el mercado de hardware de Internet), y que por ello, “muchos inversionistas están comprando acciones de la compañía con base en esperanzas y sueños”. Sin embargo, consideró que Tesla no está previendo la llegada de una nueva competencia, la cual podría comenzar siendo el camión eléctrico F-150 Lightning de Ford, que recientemente comenzó las entregas a los clientes.

Unos días antes, el 13 de junio, Tesla también vio caer sus acciones en Wall Street en un 7.1 por ciento tras anunciar que planea un desdoblamiento o división de sus acciones (mejor conocido como un split) en una proporción 3 por uno. En lo que va del año, las acciones de Tesla han caído un 38 por ciento.

“Creemos que el desdoblamiento de acciones ayudaría a reajustar el precio de mercado de nuestras acciones ordinarias para que nuestros empleados tengan más flexibilidad en la gestión de su patrimonio”, señaló el fabricante de vehículos eléctricos en su declaración de representación anual a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés).

En el mismo comunicado, la empresa comentó que su éxito “depende de atraer y retener excelentes talentos” y que “los paquetes de compensación altamente competitivos”, que ofrecen a cada empleado de la empresa una opción de recibir acciones de Tesla, son lo que permiten esa retención de talento.

¿LA CAÍDA DE ACCIONES PUEDE FAVORECERLES?

Es un hecho que la clase multimillonaria ha acumulado tanta riqueza en los últimos años, por lo que la gran mayoría no sólo puede soportar la “peor primera mitad de un año desde 1970 para el índice S&P 500”, sino que probablemente estén buscando ofertas, explicó a Bloomberg Thorne Perkin, presidente de Papamarkou Wellner.

“A menudo, su mentalidad es un poco más contraria. Muchos de nuestros clientes buscan oportunidades cuando hay problemas en las calles”, dijo Perkin. Esta premisa estuvo presente sobre todo en la primera mitad de este 2022 sobre todo en afligidos de los mercados financieros mundiales.

Por ejemplo, Vladimir Potanin, el hombre más rico de Rusia –con una fortuna de 35.2 mil millones de dólares–, adquirió la posición completa de Societe Generale SA en Rosbank PJSC a principios de este año en medio de las consecuencias de la invasión a Ucrania por parte de Vladimir Putin, Presidente de Rusia. También compró la participación del sancionado magnate ruso Oleg Tinkov en un banco digital por sólo una fracción de lo que alguna vez valió.

Sam Bankman-Fried, director ejecutivo de la criptobolsa FTX, compró una participación del 7.6 por ciento en Robinhood Markets a principios de mayo después de que el precio de las acciones de la correduría basada en aplicaciones cayera un 77 por ciento desde su muy esperada oferta pública inicial en julio pasado. Además, el multimillonario de 30 años ha estado participando como prestamista de última instancia para algunas empresas de criptomonedas que se encuentran en problemas.

Sin embargo, la compra de más alto perfil de todas estas “oportunidades” fue la del cofundador de Tesla, Elon Musk, quien llegó a un acuerdo de 44 mil millones de dólares para comprar Twitter, la red social donde tiene mayor actividad. El también dueño de Space X se ofreció a pagar 54.20 dólares por acción.

Pese a que la transacción por la red social del pájaro azul tomó vuelo desde mayo de este 2022, el hombre más rico del mundo aún no ha concretado al 100 por ciento la compra, ya que aún tiene pendientes por resolver. En una entrevista con el editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait, dijo que no podía dar mayores detelles, ya que “es algo así como un asunto delicado”.

-Con información de AP

