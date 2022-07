Twitter prueba la nueva función CoTweet: Permitiría la “coautoría” de publicaciones

MADRID, 8 Jul. (Portaltic/EP) – Twitter ha empezado a probar una nueva función que llamada CoTweet, que permite la coautoría de tuits entre los usuarios de la red social, de forma similar a los Collabs de Instagram.

El experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi advirtió esta nueva característica a finales del pasado año, una funcionalidad que localizó en el código de la plataforma e indicaba los usuarios que habían colaborado en una publicación.

Paluzzi apuntó en aquel entonces que la funcionalidad de la coautoría de Twitter es similar a los Collabs de Instagram, que permite compartir el contenido del feed y los reels con otro usuario. Así, los dos pueden difundir en sus respectivos perfiles la misma publicación.

Now testing CoTweets, a new way to Tweet together. pic.twitter.com/q0gHSCXnhv

Twitter se refiere a la coautoría de tuits como una opción que “ayuda a los autores de una publicación a desbloquear oportunidades para atraer nuevas audiencias y mejorar sus asociaciones”.

Para acceder a esta característica, uno de los usuarios debe crear el CoTweet con el mensaje que ambos quieran transmitir y enviarle una invitación a su coautor. Este debe ser uno de sus seguidores o tener una cuenta pública.

En el caso de haber recibido una invitación para figurar en un CoTweet, el coautor puede aceptar o rechazarla. Si decide aceptarlo, este tuit compartido se publica en ambas cuentas de forma simultánea.

Además, estos CoTweets aparecerán de igual manera en las timelines de sus seguidores. Para reconocer quién ha realizado un CoTweet, tanto sus fotos de perfil como sus nombres aparecerán en la parte superior de la publicación.

Want to learn more about this trial run? Check it out 👇https://t.co/DogeXhBvL0

— Twitter Create (@TwitterCreate) July 7, 2022