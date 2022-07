Abbott no es serio: AMLO. Pide a paisanos en EU votar NO a los que maltratan a México

El Presidente señaló que hay propósitos electorales detrás de las acciones del Gobernados texano Greg Abbott.

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que el Gobernador texano Greg Abbott no es serio, y pidió a los paisanos que voten en contra de los que maltratan a migrantes o a México. “El que no quiere a su Patria no quiere a su madre”, recordó la frase de una canción de Residente.

López Obrador indicó que hay propósitos electorales detrás de las acciones del Gobernador de Texas, algo que considera “inmoral, politiquero” .

“Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Ya lo dije en su momento y nosotros lo vamos a repetir: si hay algún candidato o algún partido que maltrata a mexicanos, vamos a pedirle a nuestros paisanos para que no se vote por esos partidos o esos candidatos”, dijo.

El mandatario indicó que hay 38 millones de personas de origen mexicano viviendo en el país del norte, “gente trabajadora, buena, que no debe ser maltratada”. También recordó que la llegada de migrantes forma parte de su historia.

“¿Por qué esa hipocresía, ese doble discurso? Y más para sacar votos. Es muy vulgar hacer eso y no tiene fundamento legal, además, porque no les corresponde”, señaló, y dijo que Abbott se extralimita al devolver migrantes a la frontera, ya que esa decisión concierne al Gobierno de Estados Unidos y no al Gobernador del estado.

El Presidente se posicionó en contra de los “políticos inhumanos, retrógradas, que están pensando en muros, en el uso de la fuerza y militarizar, cuando en lo que se tiene que pensar es en la unidad y la fraternidad universal”.

MÉXICO RECHAZA MEDIDA ANTIINMIGRANTE DE TEXAS

El Gobernador de Texas autorizó el jueves a las fuerzas de seguridad estatales a aprehender y transportar a migrantes a la frontera con México, asumiendo facultades de los agentes federales y probando los límites jurídicos en su intento de disminuir el número de cruces irregulares.

El Gobierno federal es el responsable de hacer cumplir las leyes de migración, pero, durante más de un año, Texas ha patrullado la frontera con mano cada vez más dura.

En respuesta, el Ejecutivo mexicano rechazó el anuncio del republicano de Texas y recordó que “la aplicación de la ley migratoria es facultad exclusiva del Gobierno federal”, por lo que acusó a Abbott de actuar únicamente en el margen de las campañas electorales en su estado.

“La Secretaría de Relaciones Exteriores (de México), a través de su red de consulados en el estado de Texas, estará atenta para responder a cualquier violación de estos por parte de las autoridades estatales”, expresó la dependencia en un comunicado.

El republicano Abbott no fue tan lejos como para autorizarle a los policías de Texas ni a los miembros de la Guardia Nacional a que lleven a los migrantes a través de los puertos de entrada para dejarlos en México. Eso decepcionó a exfuncionarios del Gobierno del expresidente Donald Trump, que durante meses han presionado a Abbott para que declare que hay una “invasión” en marcha y les ordene a las fuerzas estatales sacar por la fuerza a los migrantes del país.

📄Posicionamiento del Gobierno de México ante las medidas migratorias anunciadas en el estado de Texas.https://t.co/Q9O2Hs8SGX pic.twitter.com/2wDwdKEpz6 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) July 8, 2022

Pero la medida de Abbott sigue siendo una expansión significativa de los poderes normales de la Guardia Nacional y la Policía estatal, que hasta ahora han entregado a los migrantes a agentes de la Patrulla Fronteriza, y en algunos casos han efectuado arrestos bajo cargos estatales de invasión de propiedad privada. También genera interrogantes sobre el entrenamiento con que cuentan para detener y transportar a migrantes, y probablemente enfrente impugnaciones en las cortes.

Los cruces de migrantes se encuentran en su nivel más alto o cerca de él de las últimas dos décadas. En la frontera de Texas, las autoridades federales impidieron 523 mil cruces entre enero y mayo, un incremento en comparación con los 417 mil cruces de ese mismo periodo hace un año.

-Con información de AP