Corte de Suiza absuelve a Blatter y Platini en juicio por supuesto fraude a la FIFA

Por Daniella Matar

Suiza, 8 de julio (AP).- Una Corte criminal suiza absolvió el viernes a Sepp Blatter y Michel Platini en un juicio por defraudación a la FIFA, un desenlace positivo inesperado para estas dos figuras, de las más poderosas del futbol mundial antes de verse inmiscuidos en investigaciones por corrupción.

El centro del caso era un pago de 2 millones de dólares de la FIFA a Platini con autorización de Blatter en 2011 por trabajos realizados 10 años antes. El juicio se desarrolló a lo largo de 11 días en la Corte Criminal Federal suiza en Bellinzona.

“Ante todo debo decir que soy un hombre muy feliz”, dijo Blatter, de 86 años, a la prensa en la escalinata del tribunal. “Soy un hombre feliz porque también debo expresar mi agradecimiento a la corte, a esta ciudad, a la gente de la corte, por la manera como analizaron la situación y explicaron por qué nosotros dos no hicimos nada” ilegal.

El Fiscal suizo Thomas Hildbrand había pedido una pena de 20 meses de libertad condicional para Blatter y Platini. Pero los dos resultaron absueltos y se les otorgó una indemnización por costos durante el juicio. Blatter recibió además una indemnización de 20 mil francos suizos (20 mil 500 dólares) por daño moral.

Michel Platini: "Believe me, going from being a legend of world soccer to a devil is very difficult, especially when it comes to you in a totally unfair way."

