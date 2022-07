Fans piden que Elliot Page sustituya a Ezra Miller en proyectos de The Flash

MADRID, 8 de julio (EuropaPress).- Ezra Miller lleva meses en el punto de mira por sus problemas con la justicia. Los rumores apuntan a que Warner Bros. se está planteando sustituir al actor tras el estreno de The Flash (23 de junio de 2023), y los fans han pensado que Elliot Page sería el candidato perfecto para el rol.

En 2022 Miller fue arrestado dos veces en Hawái. Posteriormente fue denunciado por manipular y drogar a una activista llamada Tokata Iron Eyes cuando ella era menor de edad, y también le acusaron de haber dado alojamiento a una madre de 25 años y a sus tres hijos menores en una granja de Stamford (Vermont) en la que supuestamente habría drogas y armas sinsupervisión. A la larga lista de supuestos delitos se suman dos acusaciones de acoso y agresión contra dos mujeres.

A raíz de lo ocurrido, los fans han pedido en Twitter que sea Page quien asuma el papel del superhéroe. “Solo quiero aprovechar este momento para decir que Elliot Page sería un gran Barry Allen, en caso de que alguna vez sea necesario elegir un nuevo Flash por cualquier motivo”, propuso Lissete Lanuza Sáenz, editora de CBR.

Just want to take this moment to say Elliot Page would make a great Barry Allen, in case there's ever a need to, you know, cast a new Flash, for whatever reason. pic.twitter.com/61zGO2GKp1

“Vi a alguien mencionar que The Flash debería ser encarnado por Elliot Paige y ahora estoy obsesionado con la idea. No solo mantiene a un actor queer en el papel, sino que Elliot no es ajeno a las producciones de superhéroes (X-Men y The Umbrella Academy), todo es genial”, reza otra publicación.

“Dadme a Elliot Page como The Flash“, “Elliot Page sería increíble como The Flash” u “honestamente es una elección de casting bastante sólida, veo a Elliot Page interpretando un buen Flash” son algunos de los comentarios que se pueden leer en Twitter.

Saw someone mention that The Flash should be recast as Elliot Paige earlier and now I'm obsessed with the idea.

Not only does it keep a genderqueer actor in the role, but Elliot's no stranger to superhero outings (X-Men and Umbrella Academy), and is all atound great.

Need this. pic.twitter.com/ar6ugQSXUI

— Watchtower Database (@dcauwatchtower) July 3, 2022