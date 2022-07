Sandra Douglass se convierte en la primera presidenta afroamericana en la NFL

Sandra Douglass se convirtió en la primera mujer afroamericana en ser presidenta de un equipo en la NFL y en la tercera mujer en ocupar este cargo.

Por Arnaldo Fernández

Los Ángeles, 8 de julio (LaOpinión).- Las Vegas Raiders dieron a conocer oficialmente la contratación de Sandra Douglass Morgan como su nueva presidenta. Este nombramiento termina siendo histórico ya que Morgan se convierte en la primera mujer afroamericana que se desempeñará como presidenta en la historia de la NFL.

“Estoy encantado de que Sandra haya aceptado unirse a la familia de Raiders. Su experiencia, integridad y pasión por esta comunidad será invaluable para nuestra organización“, afirmó el propietario del equipo, Mark Davis, en declaraciones de bienvenida a la nueva mandataria, reseñadas por la agencia EFE.

SANDRA DOUGLASS Y LA TRASCENDENCIA DE SU NOMBRAMIENTO

Sandra Douglass, ahora presidenta de Las Vegas Raiders, conversó sobre lo que considera como la trascendencia de su nombramiento, el cual a su juicio servirá para fortalecer los programas de inclusión que ha puesto en marcha la NFL.

A Las Vegas native ☠️ New President Sandra Douglass Morgan's opening statement. pic.twitter.com/lnLSDp6XxK — Las Vegas Raiders (@Raiders) July 7, 2022

“Creo en el legado de la familia Davis de celebrar y promover la diversidad en todos los sentidos. Acepté este puesto porque creo en la promesa de los Raiders, en el futuro del equipo y en los principios de integridad, comunidad y compromiso”, aseveró Douglass luego de su nombramiento oficial.

La nueva mandataria de los Raiders, no tuvo problema en reconocer que su llegada a este cargo, se dio gracias a la labor que hicieron sus predecesoras a través de muchos años.

“El impacto que esto tiene no se me escapa. Me quito el sombrero ante todas las mujeres anteriores que fueron líderes y visionarias. Ahora si esto es de ayuda para cualquier otra mujer y niña, entonces eso sería un logro increíble para mí”, subrayó.

PREPARADA PARA ASUMIR EL RETO

“No es ningún secreto que esta organización ha enfrentado algunos desafíos recientes. Pero quiero ser clara; no estoy aquí para esconder nada debajo de la alfombra o evitar problemas o inquietudes que deban abordarse”, señaló con firmeza.

A message from Head Coach Josh McDaniels and GM Dave Ziegler ☠️ pic.twitter.com/YbN4DP0OsK — Las Vegas Raiders (@Raiders) July 7, 2022

Douglass Morgan es una mujer afroamericana que nació en Las Vegas, destaca en su experiencia la labor realizada ejerciendo como presidenta de la Junta de Control de Juegos de Nevada, puesto que desempeñó desde 2019 hasta el momento de su contratación por Las Vegas Raiders.

SALIDA DE DAN VENTRELLE

Cabe destacar que Douglass viene a ocupar el cargo que tenía Dan Ventrelle, quien duró poco menos de un año en la franquicia de la NFL de Las Vegas.

Ventrelle declaró a principios de mayo que fue separado de la institución en represalia por expresar a la NFL su preocupación sobre varios empleados de los Raiders que se quejaron de un ambiente de trabajo hostil, situación sobre la que se negó a hablar Davis.

Luego de la salida de Ventrelle, el propietario de los Raiders se atrevió a dar un verdadero cambio con el nombramiento de Douglass, quien está decidida en hacer historia no solo como la primera presidenta afroamericana en la NFL sino también por llevar adelante una gestión que permita enaltecer la labor de la franquicia de Las Vegas.

ESTE CONTENIDO ES PUBLICADO POR SINEMBARGO CON AUTORIZACIÓN EXPRESA DE LA OPINIÓN. VER ORIGINAL AQUÍ. PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN.