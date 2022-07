Johnny Depp regresa como protagonista al cine en cinta de época adquirida por Netflix

Después de las polémicas y el juicio contra su exesposa Amber Heard, Johnny Depp regresará como protagonista en una nueva cinta de época para Netflix.

MADRID, 8 de julio (EuropaPress).- Tras ganar el juicio por calumnias contra Amber Heard, Johnny Depp regresa al cine. El actor encarnará al monarca francés Luis XV en La Favorite, la nueva película de Maïwenn que Netflix Francia estrenará tras sus quince semanas en el cine.

Aunque inicialmente se publicó que el nuevo proyecto cinematográfico de Depp contaría con la financiación del servicio de streaming, pese a no ser un contenido original de Netflix, ahora Variety desmiente la noticia. Como una fuente cercana a la plataforma ha desvelado al medio, Netflix únicamente se ha hecho con los derechos de exhibición tras su paso por salas pero no lo respaldará monetariamente.

El rodaje de La Favorite está teniendo lugar este verano íntegramente en Francia, siendo el Palacio de Versalles una de las localizaciones destacadas, y se extenderá durante tres meses. La propia directora coprotagoniza el filme junto al actor de Piratas del Caribe dando vida a la condesa Jeanne du Barry, la última amante de Luis XV.

La Favorite, primera película en la que Depp tendrá el papel protagonista desde Minamata (2020) de Andrew Levitas, está producida por Pascal Caucheteux y Why Not Productions. Wild Bunch International (Titane) se encargará de las ventas mundiales. Si bien la cinta se incorporará al catálogo de Netflix Francia tras sus quince semanas en cines, aún no hay ninguna confirmación de que la plataforma haga lo propio en otros países.

Ya ha pasado más de un mes desde la resolución del juicio entre Heard y Depp, en el que se dictaminó que la actriz debía pagar diez millones de dólares en daños compensatorios y cinco millones en daños punitivos a su expareja. Por su parte, el intérprete que da vida a Jack Sparrow deberá abonar a su exmujer dos millones por la contrademanda presentada por Heard.

