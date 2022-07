“Checo” Pérez es penalizado por exceder límites de pista y saldrá 13 en Austria

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 8 de julio (ASMéxico).- Sergio Pérez pierde el cuarto puesto obtenido en clasificación por exceder límites de pista. A “Checo” lo penalizaron con eliminarle todas sus vueltas de Q3 y también la última de Q2 con la que había logrado avanzar a la parte final de la qualy.

De esta manera largará desde el lugar 13 en la carrera sprint del Gran Premio de Austria, donde buscará una remontada para conseguir una mejor posición de salida en la carrera del domingo.

UNA Q1 SIN SOBRESALTOS

“Checo” se encontró rápidamente con su auto y desde la Q1 estuvo entre los primeros puestos, dando un aviso que podría ser un contendiente por la pole position. En su primera vuelta rápida se colocó a 44 milésimas de Leclerc y después mejoró su tiempo que le permitió ponerse en el primer lugar de forma momentánea.

