Tania Rincón habla de por qué Fernando del Solar abandonó el programa Hoy

Por Dora Méndez

Ciudad de México, 8 de julio (ASMéxico).- A más de una semana del fallecimiento de Fernando del Solar, algunos fans de él siguen recordando su corto paso por Hoy, del que salió a tan sólo tres meses de haber entrado. Y meses después, él mismo señaló que no se sentía cómodo con la dinámica del programa.

Por lo que ahora, Tania Rincón, actual presentadora del matutino y excompañera del conductor en Venga la Alegría, compartió más sobre las razones que él tuvo para irse, pues en su momento generó muchas críticas hacia Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

En un encuentro con diversos medios, Rincón contó que pudo darse cuenta que sus compañeros recibieron bien a Fernando, sólo que él no logró adaptarse, por lo que decidió abandonar la emisión, ya que era una dinámica diferente a la que estaba acostumbrado.

“Fer tuvo una época breve en Hoy, pero, finalmente, fue una época complicada para él porque venía de ser el protagonista de Venga la Alegría, donde yo compartí con él, y no se adaptó porque simplemente se juega diferente”, dijo Tania.

“Él lo dijo, ‘no me voy por nadie de aquí, me voy porque yo quiero’. O sea, él lo decía y se burlaba, ‘no eres tú, soy yo’. Ahora que convivo con mis compañeros en Hoy me doy cuenta, exacto, que ninguno le hizo una grosería ni mucho menos, sólo no se adaptó al tipo de formato del programa”, agregó la conductora de Hoy.

En su momento, Fernando señaló que no fue bien recibido por Galilea ni por Andrea y por prefirió dejar la emisión, y luego de su muerte, los fans se lanzaron contra las conductoras del programa ‘Hoy’, pues le hicieron un homenaje para recordarlo.

ANDREA LEGARRETA REACCIONA A LAS CRÍTICAS, TRAS LA MUERTE DE FERNANDO DEL SOLAR

Luego de los comentarios generados en redes sociales, Legarreta se defendió, argumentando que siempre tuvo un trato cordial con Del Solar y que no se arrepiente de nada, pues siempre estuvo al pendiente de él.

“He visto algunos comentarios como de: ‘Es que ustedes no lo trataban bien’. Yo, hablando por mí, por lo que yo viví con él, te puedo decir que a mí no me quedó ese saco, a mí o me quedó en absoluto. Tengo la certeza del trato que yo le di, de lo que compartimos”, expresó la conductora en un encuentro con diversos medios.

