Xóchitl se desgasta muy rápido

Conozco a los empresarios y no van a soportar a Xóchitl, o la sacan de la contienda o le piden que se calle. Y si la pre-elegida guarda silencio, pierde totalmente su encanto para los ciudadanos, y al perder popularidad, la sacan de la contienda o pierden las elecciones.

Los empresarios tienen por práctica aprovechar el tiempo al máximo, incluso el tiempo de ellos y por eso lo que más les molesta es que las personas hablen mucho, porque eso significa pérdida de tiempo, y el tiempo es oro. Oro de verdad.

Además la generación actual de las 396 familias, dueñas de más del 90 por ciento del país, son fundamentalmente anticomunistas, porque así fueron educados en la década de los 60s y 70s y como la URSS desapareció, cuando estaban muy jóvenes, no tienen mucha claridad de qué es el socialismo, y por eso muchas de las cosas que la señora Gálvez dice les suenan a los empresarios (made in the global world) a Marxismo Leninismo puro.

Cómo van a soportar a una mujer que presume su origen extremadamente humilde y que platica sobre la violencia y el alcoholismo del padre, para luego terminar de perfilarlo como un priista hasta la muerte. No, para ellos un ejecutivo debe ser totalmente discreto y en todo caso presumir de una familia perfecta, porque ellos defienden a la familia patriarcal como la única solución para desarrollar a la sociedad. Y para ellos nadie debe andar platicando por ahí cosas que se guardan en la secrecía del hogar. Veamos al Güero del grupo México.

Por otro lado, cómo van a soportar a una candidata con campaña, pagada de sus bolsillos, que quiera mantener sobre todo el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, además de las pensiones a los ancianos y becas a los jóvenes estudiantes.

Para ellos esta candidata suena mucho a lo que sus padres les platicaron que decía Luis Echeverría Álvarez, personaje político a quien odiaron sus abuelos, sus padres y odio que ellos heredaron.

Les confieso que un amigo, que para nada se codea con los 396, hoy por la mañana me comentó: ” Creo que nos estamos equivocando con esta candidata, afortunadamente se registraron Creel y de la Madrid”.

Y los empresarios son ejecutivos, por eso convirtieron en académicos de paja a las secretarias de los partidos y contrataron a un buen globalizador, Angel Gurría para asegurar que Xóchitl Gálvez no vaya a pasarse de la raya. Si Xóchitl no entiende el mensaje de que modere su vocabulario social, no les quedará otra salida a los jefes que siguiendo su costumbre, simplemente cambian de gerente.

Pero no sólo se está desgastando entre los empresarios y la ultraderecha, la iglesia católica de elite no echó las campanas al vuelo, porque hay algo de irreverente, rebelde y arrogante en ella, y eso no se ve bien en las mujeres, y hablar de Trotsky y de la izquierda es para ellos invocar al más feroz de los demonios, la doctrina libertaria del cristianismo.

Tampoco se está viendo bien por los trabajadores, estudiantes becados y pensionados, que constituyen el grueso de la población mexicana. Porque ese sector de la población precisamente escapó de los políticos priístas que mentían, mentían y volvían a mentir, ofreciéndoles beneficios que nunca cumplieron. Y para ese grupo de ciudadanos, simplemente son ladrones habladores, porque a ellos los sometieron a trabajar durante 30 años por sólo $7 dólares al día, y este mundo de electores no cree fácilmente en estrellas fugaces, que tratan de parecerse a ellos, platicando una historia personal, que a ellos no los impresiona, porque la violencia familiar, la vivienda humilde, incluso la falta de vivienda o los esfuerzos para estudiar, son el día a día, además las muertes de los jóvenes por sobredosis o por ejecución sicaria son parte de su vida y su contexto.

Recordemos que las masas de votantes mexicanos abandonaran al PRI, cuando Andrés Manuel López Obrador batalló durante 18 años en un discurso que puso en práctica en la Ciudad de México, pero en el resto del país esos votantes masivos tardaron ese tiempo en creerle y decidirse a apoyarlo votando por Morena. Diríamos que a Xóchitl le faltan unos 17 años y seis meses para que pueda arrancar de los brazos de Morena a esa masa de votantes.

Y con la velocidad que lleva, habla que habla y cuenta que cuenta, en una semana se empieza a desgastar y ese desgaste será permanente y sistemático, para llegar muy débil al día de la de las elecciones, si es que llega.

Gustavo De la Rosa https://www.sinembargo.mx/author/delarosa Es director del Despacho Obrero y Derechos Humanos desde 1974 y profesor investigador en educacion, de la UACJ en Ciudad Juárez.