Dos exgobernadores bajo investigación son acogidos por la oposición en la ruta 2024

Ciudad de México, 8 de julio (SinEmbargo).– Los exgobernadores Silvano Aureoles Conejo y Francisco Javier García Cabeza de Vaca se registraron esta semana en la interna de la oposición para elegir a su candidato presidencial de 2024. Uno es del PRD, el otro del PAN. Ambos han sido investigados por presuntos actos de corrupción en sus mandatos en Michoacán y Tamaulipas, respectivamente, pero eso no ha impedido que aspiren a la Presidencia del país.

Este viernes el panista García Cabeza de Vaca no asistió a su registro ante el Comité Organizador del Frente Amplio por México. El exmandatario se dijo —como lo ha hecho de tiempo atrás— un “perseguido político” del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador y optó por enviar a su hermano, el Senador Ismael García Cabeza de Vaca y otros familiares a concretar la entrega de documentos.

“No fui el día de hoy porque no confío en este Gobierno autoritario que se tiene en este país, no les confío ni la hora, por supuesto que voy a tomar todas las precauciones”, dijo ayer en una conferencia virtual Francisco García Cabeza de Vaca, quien fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los delitos de enriquecimiento ilícito, delincuencia organizada y lavado de dinero.

Desde junio de 2021 autoridades ya contaban con al menos una orden de aprehensión en su contra, pero el político panista se amparó, y ha continuado haciéndolo. Por ejemplo, en febrero de este año la FGR anunció que impugnaría la decisión de un Juez federal que canceló la orden de detenerlo por los delitos de enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada.

Aún con estos amparos a su favor, García Cabeza de Vaca no ha dejado claro si está en Estados Unidos o México. “Yo voy y vengo”, expuso el viernes. El exmandatario también dijo estar seguro sobre su situación jurídica, por lo que sí prevé acudir al primer foro de aspirantes a representar el Frente Amplio por México, aunque sólo podrá participar si cumple el requisito de sumar 150 mil firmas de apoyo.

Al igual que el exmandatario, el perredista Silvano Aureoles también acumula señalamientos por supuestos delitos, pero eso no le impidió registrarse esta semana para representar al frente opositor. Una investigación iniciada por el organismo anticorrupción de la FGR, de la que SinEmbargo informó en 2022, lo relaciona con una red de corrupción que él habría comenzado a construir desde que fue Diputado federal y, según esta acusación, continuó cuando gobernó Michoacán (2015-2021).

El exmandatario también ha sido señalado por políticos locales por relacionarse con grupos del crimen organizado, a ello se suma que el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán lo inhabilitó 11 meses como funcionario por no presentar a tiempo su declaración patrimonial cuando acabó su gestión, algo que Aureoles Conejo también niega.

El perredista sí se presentó al registro, pero cuando fue cuestionado sobre las investigaciones que pesan en su contra sólo río y acusó lo mismo que su compañero panista: un supuesto uso de la justicia en su contra con fines políticos. Incluso declaró con humor que si las indagatorias avanzarán le ayudarían a su campaña.

—¿Qué pasa con las acusaciones sobre presuntos desvíos de recursos y las que lo relacionan con el narcotráfico. ¿Eso no le preocupa? —se le preguntó .

—Ave María purísima, si yo fui quien lo denuncié. Es decir, es el pato tirándole a las escopetas, el mundo al revés. Me odian porque los desenmascaré, porque los denuncié. ¿No me viste tú en el banquito verde afuera de Palacio Nacional? Que digan que yo tengo vínculos con grupos del crimen… Sí se mancharon. Lo demás es la persecución política porque no les gustó, no le gustó al Tlatoani de Palacio que le dijera yo sus verdades, y las voy a seguir diciendo aunque me persigan políticamente todos los días. Los juanitos que gobiernan, que dicen gobernar Michoacán, todos los días salen con la cantaleta: ‘Silvano está inhabilitado’. ¿Cuál? Ni siquiera les informan bien. Quisieran inhabilitarme, pero lo que están haciendo es habilitarme más para ser Presidente de México.