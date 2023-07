Checo Pérez es eliminado en la Q1; saldrá en el lugar 16 del GP de Gran Bretaña

El piloto mexicano saldrá en el décimo sexto lugar en la carrera del domingo luego de una pésima sesión de calificación en Silverstone.

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 8 de julio (AS México).– Sergio Pérez no sale del mal momento y los sábados se han convertido en su calvario. Por quinta ocasión consecutiva ‘Checo’ quedó fuera de la Q3, ya que en esta ocasión no pudo pasar de la Q1 en el Gran Premio de Gran Bretaña al quedarse en el décimo sexto lugar. El mexicano sufrió para poner sus neumáticos en temperatura en una crisis por la que atraviesa en clasificación.

Bajo condiciones complicadas, con pista húmeda, arrancó la clasificación en la que Red Bull dio una nueva muestra de su buena lectura desde los pits. Mientras Ferrari, y algunos otros equipos colocaron neumáticos de lluvia, los Milton Keynes mandaron a sus pilotos con gomas blandas. Sin embargo, la historia no comenzó nada bien para Sergio Pérez, quien de nueva de cuenta sufrió en la clasificación.

Q1 ELIMINATED DRIVERS ❌ Sergio Perez is out in Q1! Perez 📸

Tsunoda

Zhou

De Vries

Magnussen#BritishGP #F1 pic.twitter.com/hz1jWexwpl — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

En la primera vuelta, Pérez perdió más de un segundo respecto a Max Verstappen, historia que se incrementó en el siguiente intento donde fue muy lento en el segundo y tercer sector, situación que le provocó quedar a más de un par de segundos del líder. Ya en zona de peligro, ‘Checo’ lo volvió a intentar pero otra vez no pudo bajar su crono al perder mucho en el S3 y ello le generó estar ubicado en el décimo cuarto lugar.

Ya en claro riesgo, Sergio se metió a los pits para a cambiar llantas blandas nuevas, pero la situación se agravó por una bandera roja que provocó el Haas de Kevin Magnussen.‘Checo’ se jugó todo en los últimos minutos y la jugada no resultó.

El salir primero en la última tanda de la clasificación le jugó en contra al tapatío que primero parecía se salvaba con el tiempo de 1.29.466, sin embargo, las condiciones de la pista cambiaron y todos los pilotos mejoraron por lo que Pérez quedó eliminado en Q1 al ser décimo sexto a tan solo 19 milésimas de segundo de Alonso.

Q1 CLASSIFICATION 👀 Lando Norris comes out on top in our first session 🤘#BritishGP #F1 pic.twitter.com/gBboe27Vou — Formula 1 (@F1) July 8, 2023

