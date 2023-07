Checo Pérez reconoce error en clasificación: “Fue complicado al final; tardé mucho”

Por Sergio Mancilla

Ciudad de México, 8 de julio (DIARIO AS).– Nuevamente Sergio Pérez no logró meterse a la Q3 en una clara muestra de que su punto débil en el 2023 es la clasificación. Ahora fue en el Gran Premio de Gran Bretaña donde quedó eliminado en Q1 tras sufrir con poner en temperatura sus neumáticos, situación que el propio piloto de Guadalajara explicó.

En declaraciones para Fox Sports, ‘Checo’ señaló el motivo por el que últimamente sufre con el RB19 que ya lo alejó de pelear por el campeonato mundial de pilotos. “Cuando cambian las condiciones es cuando más cuesta el Red Bull, especialmente con temperatura bajas, poca temperatura en neumáticos. Será complicado una vez más (la carrera del domingo), pagamos el precio de una mala clasificación” dijo.

Respecto a lo que sucedió este sábado, en el que quedó décimo sexto, Pérez manifestó que quedarse mucho tiempo en el pitlane durante la bandera roja que provocó Magnussen, le terminó por cobrar factura para poner sus gomas en la temperatura ideal.

“Fue complicado al final porque tuvimos mucho tiempo en el pit. Tardé mucho en tener la temperatura y en estas condiciones la necesitaba. Al final teníamos buena posición en pista pero poca temperatura en neumáticos. Se enfriaron todas las llantas.” aseguró.

