Ataques al azar de un hombre armado en motoneta dejan un muerto y 3 heridos en NY

Nueva York, 8 de julio (AP) — Un hombre armado que se desplazaba en una motoneta mató a tiros a un hombre de 87 años e hirió a otros tres en una serie de ataques al azar que se extendieron por dos distritos de la ciudad de Nueva York, informó la policía este sábado.

Un hombre de 25 años, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, fue detenido sin oponer resistencia, indicó el subjefe de policía Joseph Kenny en una conferencia de prensa. Se recuperó una pistola calibre 9 mm con cargador extendido y una motoneta.

El Departamento de Policía de Nueva York obtuvo una imagen del agresor de un video y la envió a los celulares de sus agentes, algunos de los cuales detectaron al sospechoso aproximadamente dos horas después del primer tiroteo.

La policía de Nueva York señaló que en total se registraron cinco tiroteos perpetrados por alguien que se trasladaba en una motoneta, uno en Brooklyn y cuatro en Queens. Uno de esos ataques no dejó heridos.

Below are photos of the scooter and firearm recovered at the scene. pic.twitter.com/xtFxtT1bCZ

— NYPD NEWS (@NYPDnews) July 8, 2023