Mujer en situación de calle es quemada en Guadalajara; Fiscalía tiene a un sospechoso

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).– Una mujer en situación de calle fue quemada en las calles de Guadalajara, luego de que un hombre intentara abusar sexualmente de ella, confirmó este lunes la Fiscalía de Jalisco, quien ya presentó ante el Ministerio Público al presunto responsable de los hechos.

El domingo, alrededor de las 19:49 horas (tiempo local), las autoridades recibieron un reporte de una mujer en situación de calle que presentaba quemaduras en su cuerpo.

De las investigaciones concluyeron que la víctima se encontraba sobre la calle José Ramos, al cruce con María Uribe, de la colonia Tetlán, en el municipio de Guadalajara, cuando un sujeto se le acercó y comenzó a tocarle sus partes íntimas.

La mujer fue trasladada por los Servicios Médicos Municipales al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde para su atención médica.

“Por la agresión a la mujer ya se cuenta con una persona puesta a disposición del agente del Ministerio público a quien se le está investigando su posible participación en estos hechos”, indicó la FGE.

LUZ RAQUEL: DENUNCIÓ A SU VECINO Y MURIÓ QUEMADA

Este no es el primer caso de este tipo en las últimas semanas en Jalisco. Apenas el el 19 de julio, Luz Raquel Padilla falleció después de estar tres días internada en el Hospital Civil de Guadalajara por quemaduras graves en el 80 por ciento de su cuerpo, ocasionadas por un ataque en el cual fue quemada viva en un parque de Zapopan.

La madre de 35 años tenía el 80 por ciento de su cuerpo quemado, con un pronóstico de 90 por ciento de mortalidad.

El ataque ocurrió el pasado sábado 16 de julio, luego de una discusión en un parque de la calle Arco Tácito al cruce de Arco Constantino, en la colonia Arcos de Zapopan, en el municipio de Zapopan.

El caso, por el cual ya hay un detenido, ha causado rabia e indignación entre la sociedad y colectivos por los resultados preliminares de la investigación abierta por la Fiscalía de Jalisco, la cual aseguró que tiene evidencia que señala que Luz Raquel Padilla Gutiérrez compró en una farmacia botellas de alcohol y un encendedor en una vinatería.

Esta versión se basa parcialmente en las declaraciones de la madre del acusado de la agresión, Sergio “N”, quien fue vinculado a proceso la tarde de este martes por delitos contra la dignidad de las personas y por lesiones, aunque no será procesado por la muerte de la mujer, la cual fue derivada directamente de las lesiones que sufrió cuando fue atacada y quemada.

UNA NIÑA DE 11 AÑOS TAMBIÉN ES QUEMADA

A finales de julio, una niña de 11 años fue torturada y quemada en el albergue “Casa de Vida Camino a la Fortaleza”, ubicado en la colonia Santa Isabel de Tonalá, Jalisco, apenas una semana después del caso Luz Raquel.

La niña sufrió quemaduras de segundo grado en el 13 por ciento de su cuerpo, específicamente en el tórax, brazo izquierdo y abdomen.

La madre, Mónica, contó en entrevista para El Informador que la menor de edad había ingresado el 30 de junio a dicho albergue debido a una ansiedad severa y ataques epilépticos, pero el viernes 22 de julio habría sido rociada con alcohol y quemada. Mónica no fue notificada de los hechos hasta el sábado, cuando el propietario del centro le hizo saber de la agresión.

Cuando se le informó al respecto, explicó al medio, el personal del albergue quiso dar a conocer la agresión como un accidente para deslindarse de la responsabilidad.

“Ellos quisieron manejarlo como un accidente y no fue así. La niña los acusó enfrente de ellos, me dice ‘no mamá me echaron alcohol y me dieron un chicharrazo (pistola taser)’, y señaló en su cuello, fue entonces que pensé en una opción de cómo sacarla, y dije que la llevaría a revisión”, dijo la madre a El Informador.