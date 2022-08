John Travolta se despide de Olivia Newton-John, su pareja eterna en Vaselina

“¡Tuyo desde el primer momento en que te vi y por siempre!”, expresó con cariño de Olivia Newton-John, quien falleció en la mañana de este lunes; ambos compartieron créditos cinematográficos en la icónica Vaselina y se reunieron años después en la película Tal para cual.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- El actor John Travolta lamentó la noticia del fallecimiento de la cantante y también actriz Olivia Newton-John, con quien compartió pantalla en la película musical de culto Grease.

“Mi querida Olivia, hiciste la vida de todos nosotros mucho mejor. Tu impacto fue increíble. Te quiero muchísimo”, inició el artista en una publicación en su cuenta de Instagram.

“Nos veremos en el camino y todos volveremos a estar juntos [el mensaje original en inglés hace referencia a la canción “We Go Together” con la que termina Vaselina] ¡Tuyo desde el primer momento en que te vi y por siempre! Tu Danny, tu John”, finalizó.

Olivia Newton-John y John Travolta interpretaron a Sandy Olsson y Danny Zuko respectivamente en la película musical de culto Grease (Vaselina).

En dicho filme, ambos cantaron canciones icónicas para la cultura popular como “Summer Nights”, “You’re The One That I Want” y “We Go Together”, convirtiéndose en una de las parejas cinematográficas más célebres.

Ambos se reencontraron en la pantalla grande cinco años después en la película Two of a Kind (Tal para cual), donde Newton-John interpretó la canción “Twist of Fate” que, muchas décadas después, sería retomada para la serie de Netflix Stranger Things.

La actriz y cantante Olivia Newton-John, que brilló en su juventud en el papel de Sandy en Vaselina (Grease), murió a los 73 años, informó su familia en redes sociales. La intérprete de Xanadu batalló con el cáncer de mama.

“La dama Olivia Newton-John (73) murió en paz en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de su familia y amigos”, afirmó en el Facebook oficial de la artista su esposo, John Easterling.

Newton-John falleció “tras un viaje de 30 años de cáncer”. “Ha perdido su batalla contra un cáncer de mama metastásico”, ha relatado una fuente cercana a la familia citada por el portal de noticias sensacionalista estadounidense TMZ.

