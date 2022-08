El cineasta Lars von Trier es diagnosticado con Parkinson: “Ya está siendo atendido”

Ciudad de México, 8 de agosto (AP).- El cineasta danés Lars von Trier, conocido por películas como Melancholia (Melancolía) y Dancer in the Dark (Bailando en la oscuridad), fue diagnosticado con Parkinson, informó este lunes su compañía productora, Zentropa.

La compañía dijo que difundió el diagnóstico para evitar conjeturas sobre la salud del director previo al estreno de su serie The Kingdom Exodus en el Festival de Cine de Venecia el próximo mes. Zentropa dijo que von Trier, de 66 años, fue diagnosticado a comienzos del verano (boreal).

Sad news about Lars Von Trier. We recommend this excellent interview he did a year and a half ago for Lousiana Channel (where he already showed some signs of the disease) in which he talks about dramaturgy, his favorite writers or David Lynch.

