Xóchitl responde a Preciado que ella no es producto del “dedazo”; Ebrard niega plagio

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Las y los precandidatos presidenciales continuaron ayer con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda por aparecer en la boleta del próximo 2 de junio, cuando se elija a la persona que suceda a Andrés Manuel López Obrador.

De los seis aspirantes de la coalición oficialista, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Mientras que, los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

Por su parte, del lado opositor se encuentra Xóchitl Gálvez, del Partido Acción Nacional (PAN), inscrita en el proceso interno del Frente Amplio por México; así como otros personajes.

XÓCHITL RESPONDE A PRECIADO

La Senadora panista respondió a Jorge Luis Preciado, quien ayer mismo anunció que dejaría la militancia blanquiazul en medio del proceso interno, pues acusó que está arreglado para que Gálvez Ruiz sea candidata.

“A mí nadie me ha dicho que tendré la candidatura, si no, no andaría en chinga por todos lados. Me levanto a las 05:30 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche. Todos conocen mi agenda”, aseguró.