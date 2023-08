“Tenía ganas de denunciarlo”: AMLO revela carta que escribió a abogado de García Luna

-Información en desarrollo

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, reveló la mañana de este martes el contenido de la carta que escribió a César de Castro, abogado Genaro García Luna, luego de no poder presentar una demanda en su contra por intentar vincularlo con dinero sucio del Cártel de Sinaloa durante el juicio de quien fue Secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, declarado culpable de tener nexos con el narcotráfico y preso en Estados Unidos.

“Lo que no sé es si ya la envió Laura [González Nieto]. Adelanto que no se puede hacer nada legalmente contra estos abogados porque hay criterios, tesis, jurisprudencia en Estados Unidos, en donde no procede ninguna denuncia de estos abogados defensores desde hace algún tiempo. Pedía la opinión de abogados amigos y coincidieron en que no era viable presentar una denuncia en contra de este abogado“, explicó durante su conferencia de prensa matutina.