Sheinbaum: Economía está “mejor que nunca”; Ebrard estrena documental sobre su libro

Noroña lamentó que no hubiera debate entre los aspirantes; Adán Augusto llegó a San Luis Potosí y posteriormente irá a Puebla.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- La y los precandidatos presidenciales continuaron este martes con su gira por todo el país para acercarse a la ciudadanía en su búsqueda de ser coordinadora o coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, puesto que se traducirá en su aparición en la boleta electoral en 2024.

De los seis aspirantes de la coalición gobernante, cuatro son de Morena: la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (CdMx), Claudia Sheinbaum Pardo; el excanciller Marcelo Ebrard Casaubón; el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández; y el Senador con licencia, Ricardo Monreal Ávila.

Los otros dos aspirantes que contabiliza Morena son los legisladores con licencia Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco, quienes participan por la alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), respectivamente.

Por su parte, Xóchitl Gálvez es la precandidata más fortalecida por parte del bloque opositor “Frente Amplio por México”, integrado por los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD).

AMLO NO ME VA A DOBLAR, AFIRMA XÓCHITL GÁLVEZ

La aspirante presidencial por el PAN, Xóchitl Gálvez, aseguró que el Presidente Andrés Manuel López Obrador no logrará hacerla “doblar” y lo retó a denunciarla si cuenta con pruebas sobre la comisión de algún delito.

“El Presidente no me va a doblar. Si él cree que cometí un delito que me denuncie”, expresó.

La Senadora panista atribuyó los comentarios del Presidente López Obrador ante una encuesta que supuestamente posiciona a Xóchitl Gálvez ocho puntos arriba que al mandatario.

“Hoy la encuesta debió haberlo sacado de quicio”, añadió.

Además, afirmó no tenerle miedo al Presidente, esto en relación a los posteriores comentarios que pudiera hacer a pesar del fallo a favor de Gálvez por un Juez en el que le ordena al Ejecutivo federal abstenerse de expresiones “de malicia” y “discursos de odio”.

“No va a encontrar en mis cuentas, depósitos ilegales, no va a encontrar departamentos en Nueva York ni en París ni va a encontrar cuentas especiales en las Islas Caimán. Soy una mujer honesta, soy una mujer trabajadora”, añadió.

La Senadora panista respondió ayer a Jorge Luis Preciado, quien ayer mismo anunció que dejaría la militancia blanquiazul en medio del proceso interno, pues acusó que está arreglado para que Gálvez Ruiz sea candidata.

“A mí nadie me ha dicho que tendré la candidatura, si no, no andaría en chinga por todos lados. Me levanto a las 05:30 de la mañana y me duermo a las 12 de la noche. Todos conocen mi agenda”, aseguró.

“No soy producto de un ‘dedazo’. Otra vez un hombre descalificando el trabajo de una mujer. Yo no tomo la decisión, la van tomar los ciudadanos, lo va hacer una institución de prestigio. Habrá una elección que será el 3 de septiembre, ahí están las organizaciones de la sociedad civil y ellos tendrán la posibilidad de elegir a quien encabece el Frente Amplio por México”, afirmó la Senadora.

Para enfrentar la inseguridad se necesita estrategia, inteligencia, capacidad, técnica y aplicar la ley con ovarios. Ya basta de echarle la culpa al pasado. Es hora de poner manos a la obra. ¡Gracias por su increíble recibimiento, #Mazatlán!#XóchitlVa#FírmaleX pic.twitter.com/T3ASgcEIX0 — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) August 7, 2023

Preciado denunció que el proceso de elección es “una farsa”, y que está arreglado para que a la siguiente ronda avancen Santiago Creel, Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez, y que finalmente esta última sea la candidata del bloque.

ECONOMÍA EN MÉXICO ESTÁ MEJOR QUE NUNCA: SHEINBAUM

La única aspirante mujer a la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que la economía en México “está mejor que nunca” ante la continua caída del dólar frente al peso.

“El dólar está a 17 pesos, la deuda no ha aumentado, hay estabilidad económica (…) Somos la envidia de todo el mundo”, dijo desde una asamblea informativa llevada a cabo en la Alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México.

Sheinbaum aseguró que México “brilla en todo el mundo” gracias al Presidente actual, un pueblo que “lo ama” y que, además, desea con la continuidad de la Cuarta Transformación.

Todo lo que algunos dijeron que iba a ocurrir si ganaba el presidente López Obrador resultó falso. Hasta la oposición tiene que aceptar que nuestro país está mejor que antes. Esta semana vamos a hablar de los logros en economía a nivel nacional y en la Ciudad de México. pic.twitter.com/0n8GM01Hvl — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) August 8, 2023

Dicha continuidad, prosiguió Sheinbaum, es importante con el fin de seguir trabajando a favor de las y los mexicanos, contrario a lo que scuedió en gobiernos del pasado como de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari o Vicente Fox, quienes estuvieron presentes en el lugar a través de unas botargas, las cuales fueron recibidas con desagrado por los simpatizantes.

“Saben que nosotros tenemos la convicción de Morena: nosotros no robamos, no mentimos y no traicionamos al pueblo de México y que se oiga bien, porque nunca vamos a defraudar al pueblo de México. Por eso queremos ponerle un segundo piso a la Transformación, más educación, mejor salud, mayor infraestructura, mejor calidad de vida”, añadió.

Entre tanto, Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, reveló que Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal Ávila son los precandidatos que han reportado el mayor gasto en sus recorridos.

EBRARD ESTRENA DOCUMENTAL

El excanciller Marcelo Ebrard Casaubón presentó el día de ayer El camino de México, un documental que narra los 40 años de carrera política del exjefe de Gobierno del Distrito Federal; así como los sucesos más relevantes en su vida pública y privada.

Durante su visita en Sonora, Marcelo Ebrard se presentó en una sala de cine donde fue proyectado el filme de 32 minutos realizado por Enrique Olvera, el cual da un resumen del libro homónimo escrito por el exsecretario de Relaciones Exteriores.

“No es ninguna novedad que quiero ser el próximo Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Soy el mejor candidato en función y preparación en mi experiencia. Y sé que mi momento es ahora”, comienza el material con la propia voz de Ebrard.

“Llevo 40 años de carrera política, fogueándose y aprendiendo sin descanso en distintas responsabilidades públicas, soy un nacionalista nato, un demócrata que piensa que la política es el camino para lograr cambios profundos”, añadió.

A pesar de la corta duración del documental, se contempla que hayan 26 capítulos más sobre el material, aunque hasta el momento no se conoce sobre la fecha de lanzamiento.

ADÁN AUGUSTO LLEGA A SAN LUIS POTOSÍ

El exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, visitó este martes los municipios de Rioverde y Soledad de Graciano Sánchez, en el estado de San Luis Potosí.

Hoy cumplimos 50 días de recorridos populares por todo el país, y para celebrarlo, nos detuvimos a comprar unas tunas camino a Rio Verde, San Luis Potosí, donde tendremos la primera asamblea. La transformación está en marcha y cuenta con el apoyo del pueblo de México: la… pic.twitter.com/U7VqbarMBr — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 8, 2023

José Antonio Lorca Valle, Diputado local morenista, dio a conoer que si bien hubo muchas invitaciones hacia Augusto López para que visitara varios municipios potosinos, únicamente pudo concretarse en los dos a los que acudió.

“Estaba planeado Ciudad Valles y Matehuala, no pudimos hacerlos, pero Adán quería volver a venir a San Luis Potosí y se decidió que fuera en la zona media, en el municipio de Rioverde, a las 13:00 horas, y después estará en Soledad de Graciano Sánchez a las 18:00 horas”, explicó.

Asimismo, el próximo 16 de agosto, el exsecretario regresará a Puebla para visitar tres municipios, aunque hasta el momento no se ha revelado cuáles serán.

El día 50 de este proceso histórico y democrático que estamos viviendo nos trajo hasta Rioverde, San Luis Potosí, tierra de gente honesta y trabajadora. Hemos recorrido el país de norte a sur, llegando a las capitales y grandes urbes, pero también a los pueblos y comunidades en… pic.twitter.com/N3yju6VKpR — Adán Augusto López H (@adan_augusto) August 8, 2023

MONREAL BUSCA DÍALOGO CON AGRICULTORES EN BAJA CALIFORNIA

Ricardo Monreal Ávila expresó su interés por visitar un ejido en el estado de Baja California con el fin de dialogar con productores de la zona.

“Para mí el principal problema es atender a los productores y el agua creo que fueron muchos años de descuido y recuerdo el problema de Ensenada desde hace mas de 20 años”, expresó en una conferencia de prensa.

Resaltó que la entidad enfrenta graves problemas ante la falta de agua, el tratamiento de aguas residuales y el crecimiento poblacional acelerado.

Asimismo, destacó la importancia de atender la problemática de la migración, la cual debe de resolverse y brindar apoyo especial a municipios en donde persiste el flujo migratorio.

En otro tema, aseguró que se mantiene arriba en las encuesta del proceso interno, aunque no es algo en que se concentre, sino que le da mayor prioridad a su trabajo.

“Yo no me concentro mucho en las encuestas, no las descalifico y me concentro mucho en mi trabajo tratando de convencer con mis recursos estratégicos al mayor número de personas”.

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, reveló que Ricardo Monreal y la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, son los precandidatos que han reportado el mayor gasto en sus recorridos.

El Senador con licencia reportó un gasto de dos millones 954 mil pesos, mientras que Claudia Sheinbaum desembolsó dos millones 635 mil pesos.

NOROÑA LAMENTA QUE NO HAYA DEBATES

El Diputado federal Gerardo Fernández Noroña lamentó que no hubiera un debate entre la y los precandidatos que buscan la Coordinación de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación.

“A mí algo que no me pareció es que no estuvieron incluidos los debates, los cuales son parte de la cultura del país, de nuestra vida democrática”, expresó en una conferencia de prensa.

Añadió que, durante una plática con el periodista Javier Solórzano, éste le comentó a Noroña que, aunque no fuera un debate, podría haberse desarrollado una presentación entre los seis aspirantes donde presentarían su visión, preocupación y posicionamiento de cara a la Nación.

“Yo creo que hubiera sido muy productivo, muy útil, pero el propio Instituto Nacional Electoral ha estado ahogando esa posibilidad porque después de decir que nuestro proceso era legal y legítimo, empezó a quererlo constreñir, que fuera preferentemente en lugares cerrados”, agregó.