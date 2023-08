Israel Vallarta está enfermo, necesita seguir su proceso en libertad, exige su esposa

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Al hablar sobre la suspensión provisional que se obtuvo en favor de Israel Vallarta, con la que se ordenó al Juez penal convocar a una audiencia de revisión de su prisión preventiva oficiosa, Mary Sainz, esposa del hombre que hace más de 17 años se encuentra preso, acusado de secuestro y que se convirtió en una de las figuras emblemáticas del llamado caso Cassez, afirmó que quedó evidenciando que nunca se dio una revisión por oficio como debe de ser.

“Ya queda evidenciado que nunca se dio una revisión por oficio como debe de ser”, expresó la mujer en entrevista para el programa Café y Noticias, que se transmite por el canal de YouTube SinEmbargo Al Aire, en donde exigió que se le brinden todas la medidas cautelares a su esposo.

Al ahondar sobre la sentencia que solicitó para revisar prisión preventiva en contra de su pareja, también llamó a que se reconozcan todas las “chicanadas” que se han suscitado en el caso. “Hoy estamos evidenciando que se aplique y que se reconozcan todas estas, como bien dice el Presidente, le voy a tomar sus palabras, como dice, ‘chicanadas’”.

“Yo sí estoy pidiendo como esposa de Israel Vallarta, porque nos están ocasionando más tortura, esto lo denuncio yo como tortura, todo lo que están haciendo y siguen haciendo, porque Israel ha estado enfermo, todavía este miércoles lo sacaron al hospital y obviamente yo me callo porque mientras me atiendan a Israel pero ahorita ya es la vida de Israel la que ahorita por salud más que nada, yo sí exijo que se le den las medidas cautelares inmediatamente, no se está negando que termine el proceso fuera de la libertad, pero ya estoy solicitando que esto se mueva rápido”, añadió Sainz.