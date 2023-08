Sujetos son detenidos por el robo a joyería en Parque Tepeyac en GAM; van 3 arrestos

Al momento de su arresto fueron aseguradas dos pistolas, teléfonos celulares, documentos, una camioneta y una motocicleta.

Ciudad de México, 8 de agosto (SinEmbargo).- Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CdMx) presuntamente relacionados con el robo a una joyería en el centro comercial Parque Tepeyac, en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

El titular de la SSC, Omar García Harfuch, dio a conocer en su cuenta de Twitter las fotografías sobre el arresto de las dos personas vinculadas al robo de la joyería La Esmeralda, ocurrido a finales de julio de este año.

Por su parte, la propia Secretaría de Seguridad capitalina emitió un comunicado donde detalló que, gracias a las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), se tuvo conocimiento de que uno de los posibles implicados descendió de una camioneta color rojo sin placas de circulación donde se trasladaba junto a sus cómplices.

En seguimiento al robo de una joyería en plaza Tepeyac el pasado 25 de julio en @TuAlcaldiaGAM, Dos hombres fueron detenidos por @SSC_CDMX, se aseguraron 2 armas de fuego, una motocicleta y una camioneta. Van tres detenidos por este robo. pic.twitter.com/rjuLUZt7N5 — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 8, 2023

Con dicha información se intensificaron vigilancias fijas, móviles y discretas en distinas colonias de la Alcaldía Benito Juárez.

En uno de esos recorridos, elementos uniformados de la dependencia de seguridad de la CdMx tuvieron contacto con la unidad descrita y posiblemente involucrada en el robo. En dicha vehículo, habían dos personas manipulando aparentes armas de fuego cortas.

Con el fin de descartar conductas delictivas, los oficiales se aproximaron a la camioneta y solicitaron a sus tripulantes que descendieran para llevar a cabo una revisión de seguridad, donde les hallaron las dos armas de fuego, equipos telefónicos, diversos documentos y una motocicleta que también fue asegurada.

En seguimiento a trabajos de investigación por el robo a una joyería en @TuAlcaldiaGAM, oficiales de la #SSC detuvieron a dos hombres en posesión de armas de fuego. https://t.co/aQsbcQs0aZ pic.twitter.com/3Kj9EQDKE7 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 8, 2023

Por lo anterior, ambos sujetos fueron detenidos, informados de sus derechos de Ley y presentados ante el agente el Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Con esta detención ya van tres personas arrestadas por lo sucedido.

El pasado 25 de julio fue reportado un asalto a una joyería al interio del centro comercial Parque Tepeyac.

De acuerdo con medios nacionales, el día de hoy se registró una intensa movilización policial tras el reporte sobre sujetos armados que irrumpieron la joyería La Esmeralda en Parque Tepeyac, ubicado en la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Primeros reportes apuntan a que los asaltantes habrían sustraído cinco piezas, entre ellas un reloj y una esclava.

Los presuntos ladrones entraron a la joyería, solicitaron ver algunas piezas y, al momento de tenerlas en sus manos dispararon y huyeron del sitio sin romper cristales ni realizar otra acción.

A esta hora al interior de Parque Tepeyac tras el asalto a la joyería pic.twitter.com/eHhhO6n1Yt — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) July 26, 2023

Días después, uno de los presuntos participantes fue detenido, según confirmaron autoridades capitalinas.

“Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre posiblemente relacionado en el robo a una joyería en una plaza comercial de la alcaldía Gustavo A. Madero, ocurrido el pasado 25 de julio”, indicó la SSC en un comunicado.

Para dar con el presunto responsable, las autoridades realizaron un análisis de las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), donde “se obtuvieron las características de los implicados, además de identificar una motocicleta color negro con rojo involucrada, la cual siguió una ruta de escape hacia el Estado de México”.

powered by Advanced iFrame free. Get the Pro version on CodeCanyon.

“Con la información recabada, se identificó la zona de confort de uno de los sujetos implicados en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se efectuaron labores de supervisión y vigilancia. De esta manera, al efectuar un recorrido en las inmediaciones de la colonia San Felipe de Jesús, se observó a un sujeto a bordo de una motocicleta que coincidía con las características de las investigaciones”, destacó la SSC.

Le realizaron una revisión a la persona y le aseguraron 20 envoltorios con un polvo blanco con las características de la cocaína, 40 bolsitas con aparente marihuana, dinero en efectivo, la motocicleta color negro con rojo y un equipo de telefonía.